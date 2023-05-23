https://sputnik-georgia.ru/20230523/khram-v-pamyat-pogibshikh-v-abkhazii-i-tskhinvalskom-regione-vozdvignut-v-tbilisi--277940245.html

Храм в память погибших в Абхазии и Цхинвальском регионе воздвигнут в Тбилиси

Храм в память погибших в Абхазии и Цхинвальском регионе воздвигнут в Тбилиси

Храм должен стать символом единства Грузии, отмечают в Патриархии 23.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-23T17:37+0400

2023-05-23T17:37+0400

2023-05-23T17:37+0400

абхазия

цхинвальский регион

общество

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грузия

илия второй

кафедральный собор самеба

храм самеба

храм святой троицы самеба

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Храм в память погибших в войнах 1991-1993 и 2008 годов в Абхазии и Цхинвальском регионе (Южная Осетия) грузин, абхазов и осетин возведут на территории Кафедрального собора Святой Троицы, Самеба, в Тбилиси, говорится в сообщении Патриархии Грузии. Отведенное для строительства храма место осветили еще 12 лет назад, но по ряду причин начало работ затянулось. Храм должен стать символом единства Грузии, отмечают в Патриархии. Один из алтарей будет носить имя святого Симона Кананита, второй – святого Василиска, третий – святого Иоанна Златоуста, четвертый – в честь ксанских эристави Шалвы, Элизбара и Бидзины Чолокашвили, а также великой царицы объединенной Грузии, святой Тамары. "Да благословит Господь абхазов, осетин и всю Грузию", – говорится в заявлении Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. В своем заявлении Католикос-Патриарх назвал прошедшие войны братоубийственными. Илия II попросил у Господа благословить и придать сил прошедшим через многие невзгоды беженцам из Абхазии и Цхинвальского региона. День Абхазии – "Абхазоба" – отмечается в Грузии 23 мая по благословению Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго. Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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абхазия, цхинвальский регион, общество, тбилиси, новости, грузия, илия второй, кафедральный собор самеба, храм самеба, храм святой троицы самеба, хор кафедрального собора самеба