https://sputnik-georgia.ru/20230523/khram-v-pamyat-pogibshikh-v-abkhazii-i-tskhinvalskom-regione-vozdvignut-v-tbilisi--277940245.html
Храм в память погибших в Абхазии и Цхинвальском регионе воздвигнут в Тбилиси
Храм в память погибших в Абхазии и Цхинвальском регионе воздвигнут в Тбилиси
Храм должен стать символом единства Грузии, отмечают в Патриархии 23.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-23T17:37+0400
2023-05-23T17:37+0400
2023-05-23T17:37+0400
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илия второй
кафедральный собор самеба
храм самеба
храм святой троицы самеба
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Храм в память погибших в войнах 1991-1993 и 2008 годов в Абхазии и Цхинвальском регионе (Южная Осетия) грузин, абхазов и осетин возведут на территории Кафедрального собора Святой Троицы, Самеба, в Тбилиси, говорится в сообщении Патриархии Грузии. Отведенное для строительства храма место осветили еще 12 лет назад, но по ряду причин начало работ затянулось. Храм должен стать символом единства Грузии, отмечают в Патриархии. Один из алтарей будет носить имя святого Симона Кананита, второй – святого Василиска, третий – святого Иоанна Златоуста, четвертый – в честь ксанских эристави Шалвы, Элизбара и Бидзины Чолокашвили, а также великой царицы объединенной Грузии, святой Тамары. "Да благословит Господь абхазов, осетин и всю Грузию", – говорится в заявлении Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. В своем заявлении Католикос-Патриарх назвал прошедшие войны братоубийственными. Илия II попросил у Господа благословить и придать сил прошедшим через многие невзгоды беженцам из Абхазии и Цхинвальского региона. День Абхазии – "Абхазоба" – отмечается в Грузии 23 мая по благословению Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго. Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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абхазия, цхинвальский регион, общество, тбилиси, новости, грузия, илия второй, кафедральный собор самеба, храм самеба, храм святой троицы самеба, хор кафедрального собора самеба
абхазия, цхинвальский регион, общество, тбилиси, новости, грузия, илия второй, кафедральный собор самеба, храм самеба, храм святой троицы самеба, хор кафедрального собора самеба
Храм в память погибших в Абхазии и Цхинвальском регионе воздвигнут в Тбилиси
Храм должен стать символом единства Грузии, отмечают в Патриархии
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Храм в память погибших в войнах 1991-1993 и 2008 годов в Абхазии и Цхинвальском регионе (Южная Осетия) грузин, абхазов и осетин возведут на территории Кафедрального собора Святой Троицы, Самеба, в Тбилиси, говорится в сообщении Патриархии Грузии.
Отведенное для строительства храма место осветили еще 12 лет назад, но по ряду причин начало работ затянулось. Храм должен стать символом единства Грузии, отмечают в Патриархии.
"Сегодня, в день памяти апостола Симона Кананита "Абхазоба", обновлено основание этого храма. Церковь будет базиличного типа с пятью алтарями", – говорится в сообщении Патриархии.
Один из алтарей будет носить имя святого Симона Кананита, второй – святого Василиска, третий – святого Иоанна Златоуста, четвертый – в честь ксанских эристави Шалвы, Элизбара и Бидзины Чолокашвили, а также великой царицы объединенной Грузии, святой Тамары.
"Да благословит Господь абхазов, осетин и всю Грузию", – говорится в заявлении Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.
В своем заявлении Католикос-Патриарх назвал прошедшие войны братоубийственными. Илия II попросил у Господа благословить и придать сил прошедшим через многие невзгоды беженцам из Абхазии и Цхинвальского региона.
День Абхазии – "Абхазоба" – отмечается в Грузии 23 мая по благословению Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго.
Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.