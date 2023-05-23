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Конфликт в соцсети завершился убийством: что произошло в Тбилиси?
Конфликт в соцсети завершился убийством: что произошло в Тбилиси?
Теперь задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы 23.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-23T16:59+0400
2023-05-23T16:59+0400
2023-05-23T16:59+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Сотрудники полиции задержали молодого человека по обвинению в убийстве своего сверстника, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным следствия, между людьми 2002 и 2003 года рождения накануне, 22 мая, произошел конфликт в социальной сети. О чем был спор, в ведомстве не уточняют.Молодые люди встретились лично, и во время ссоры один ранил второго ножом и скрылся с места преступления. Раненый скончался в клинике. В случае подтверждения вины в умышленном убийстве задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, тбилиси
преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, тбилиси
Конфликт в соцсети завершился убийством: что произошло в Тбилиси?
Теперь задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Сотрудники полиции задержали молодого человека по обвинению в убийстве своего сверстника, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным следствия, между людьми 2002 и 2003 года рождения накануне, 22 мая, произошел конфликт в социальной сети. О чем был спор, в ведомстве не уточняют.
Молодые люди встретились лично, и во время ссоры один ранил второго ножом и скрылся с места преступления. Раненый скончался в клинике.
В случае подтверждения вины в умышленном убийстве задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.