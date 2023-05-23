https://sputnik-georgia.ru/20230523/kor-v-gruzii--strana-na-grani-sereznykh-posledstviy-277941618.html

Корь в Грузии – страна на грани серьезных последствий

Корь в Грузии – страна на грани серьезных последствий

Детей проходят вакцинацию против кори два раза – в возрасте 1 года и в пять лет 23.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-23T17:57+0400

2023-05-23T17:57+0400

2023-05-23T17:57+0400

корь

общество

новости

иване чхаидзе

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Серьезные последствия ждут Грузию, если в ближайшее время 10 тысяч детей не будут вакцинированы от кори, заявил в интервью Sputnik Грузия глава совета иммунизации, директор Тбилисской детской клиники им. Иашвили Иване Чхаидзе. На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 10 тысяч детей в возрасте 5 лет, которые не делали вакцину против кори. Для сравнения: на 100 тысяч зараженных ветрянкой приходится один летальный исход, а при кори – один случай смерти на три тысячи зараженных. По словам специалиста, показатель пропуска вакцинации, связанный с пандемией коронавируса, фиксируется не только в Грузии, но и за ее пределами.В Грузии в 2018-2019 годах бушевала эпидемия кори. Только за несколько месяцев 2019 года корь была диагностирована у порядка четырех тысяч жителей Грузии, в то время как нормой считается 10 случаев заболевания в год. Из них два случая завершились летальным исходом. Оба летальных случая произошли среди детей, и ни один из них не был вакцинирован против кори.Корь – острое инфекционное вирусное заболевание. Оно характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.Детей от кори прививают два раза – в возрасте одного года и в пять лет. Ребенок, который идет в школу, по идее, должен быть вакцинирован два раза. По данным Всемирной организации здравоохранения, за период с 2000 по 2017 годы противокоревая вакцинация привела к снижению глобальной смертности от кори на 80%.В национальный календарь вакцинации в Грузии входят инъекции от туберкулеза, гепатита В, ротавирусной инфекции, пневмококка, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции типа В, полиомиелита, краснухи, кори, свинки. В последние годы в национальный календарь добавили еще одну прививку против вируса папилломы человека. Ей вакцинируют девочек в возрасте 10-12 лет. Она снижает риски возникновения рака шейки матки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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корь, общество, новости, иване чхаидзе