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Курс лари на вторник – 2,5376 GEL/$

Курс лари на вторник – 2,5376 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0036 лари по отношению к доллару 23.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-23T09:20+0400

2023-05-23T09:20+0400

2023-05-23T09:20+0400

грузия

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национальный банк грузии

доллар

курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 мая в размере 2,5376 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0036 лари по отношению к доллару.

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