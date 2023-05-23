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Майские дожди в Тбилиси: весна почти как осень – видео
Майские дожди в Тбилиси: весна почти как осень – видео
Весна в Грузии выдалась прохладной и дождливой. Солнечные дни сменяются пасмурными, и непогода не отступает. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры очевидца... 23.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-23T14:38+0400
2023-05-23T14:38+0400
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Даже выходя на улицу при ясном солнце, неплохо иметь при себе зонт. В понедельник в столице Грузии в ряде районов прошел сильный дождь. Смотрите, как прохожие спасались от потоков воды.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, погода, непогода в грузии, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, погода, непогода в грузии, видео
Майские дожди в Тбилиси: весна почти как осень – видео
14:38 23.05.2023 (обновлено: 14:57 23.05.2023)
Весна в Грузии выдалась прохладной и дождливой. Солнечные дни сменяются пасмурными, и непогода не отступает. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры очевидца. Теперь люди нередко оказываются в ситуации, когда им необходим зонтик, даже если с утра была ясная погода
Даже выходя на улицу при ясном солнце, неплохо иметь при себе зонт. В понедельник в столице Грузии в ряде районов прошел сильный дождь. Смотрите, как прохожие спасались от потоков воды.