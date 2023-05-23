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Народные приметы на Мокия Мокрого 2023: что нельзя делать 24 мая?
Народные приметы на Мокия Мокрого 2023: что нельзя делать 24 мая?
Православная церковь 24 мая поминает священномученика Мокия Амфипольского, пострадавшего за веру в III веке 23.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-23T14:57+0400
2023-05-23T14:57+0400
2023-05-23T15:01+0400
религия
справки
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Праздник в народе называют Мокий Мокрый, с которым связаны многочисленные запреты и приметы. Что нельзя делать на Мокия Мокрого, какие народные приметы и запреты связаны с 24 мая, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя на Мокия Мокрого что-либо сажать или сеять – это плохая примета, град все посевы может уничтожить. Купаться в водоемах, в том числе в реках и озерах, 24 мая нельзя – по народным приметам утонуть в этот день можно и в небольшой речке. На Мокия Мокрого нельзя незамужним девушкам делать в доме уборку, особенно подметать полы – можно всю жизнь просидеть в девках, выбросив вместе с мусором из дома свою привлекательность для женихов. Нельзя 24 мая покупать крупные и дорогие вещи – они, прослужив недолго, быстро придут в непригодность. Признаваться в любви или делать на Мокия Мокрого предложение нельзя – это плохая примета, так как отношения, скорее всего, будут недолгими. Народные приметы По народным приметам летний сезон будет жарким и сухим, если на Мокия Мокрова стоит солнечная погода, а если 24 мая пасмурно и идет дождь – значит, лето будет дождливым и прохладным. Частые дожди летом предсказывает и туман на Мокия Мокрого, а о частых пожарах в летний сезон предостерегает багровый восход солнца 24 мая. Лошадь трясет гривой – ожидаются осадки, а если радуга высокая – это явная примета, что поднимется сильный ветер. По народным приметам скоро нагрянут гости, если на голову упал березовый лист, ну а если упала "сережка" березы, то на пороге появится суженный. Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки
Народные приметы на Мокия Мокрого 2023: что нельзя делать 24 мая?
14:57 23.05.2023 (обновлено: 15:01 23.05.2023)
Православная церковь 24 мая поминает священномученика Мокия Амфипольского, пострадавшего за веру в III веке
Праздник в народе называют Мокий Мокрый, с которым связаны многочисленные запреты и приметы.
Что нельзя делать на Мокия Мокрого, какие народные приметы и запреты связаны с 24 мая, читайте в Sputnik Грузия.
Что нельзя делать
Нельзя на Мокия Мокрого что-либо сажать или сеять – это плохая примета, град все посевы может уничтожить.
Купаться в водоемах, в том числе в реках и озерах, 24 мая нельзя – по народным приметам утонуть в этот день можно и в небольшой речке.
На Мокия Мокрого нельзя незамужним девушкам делать в доме уборку, особенно подметать полы – можно всю жизнь просидеть в девках, выбросив вместе с мусором из дома свою привлекательность для женихов.
Нельзя 24 мая покупать крупные и дорогие вещи – они, прослужив недолго, быстро придут в непригодность.
Признаваться в любви или делать на Мокия Мокрого предложение нельзя – это плохая примета, так как отношения, скорее всего, будут недолгими.
Народные приметы
По народным приметам летний сезон будет жарким и сухим, если на Мокия Мокрова стоит солнечная погода, а если 24 мая пасмурно и идет дождь – значит, лето будет дождливым и прохладным.
Частые дожди летом предсказывает и туман на Мокия Мокрого, а о частых пожарах в летний сезон предостерегает багровый восход солнца 24 мая.
Лошадь трясет гривой – ожидаются осадки, а если радуга высокая – это явная примета, что поднимется сильный ветер.
По народным приметам скоро нагрянут гости, если на голову упал березовый лист, ну а если упала "сережка" березы, то на пороге появится суженный.
Материал подготовлен на основе открытых источников