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НАТО несерьезно смотрит на опасность ядерной войны – Медведев
НАТО несерьезно смотрит на опасность ядерной войны – Медведев
Точки невозврата никто не знает, а события могут развиваться непредсказуемо, и ответственность за это будет на альянсе, отметил зампред Совбеза 23.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-23T22:32+0400
2023-05-23T22:32+0400
2023-05-23T22:32+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Организация Североатлантического договора, судя по поставкам вооружений Украине, несерьезно относится к угрозе ядерной войны, что является ошибочным поведением, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.По его словам, точки невозврата никто не знает, а события могут развиваться неожиданно, и ответственность за это будет на альянсе.Так, отвечая на вопрос, насколько реальна возможность ядерного апокалипсиса, Медведев отметил, что, судя по последним шагам альянса, НАТО несерьезно относится к этому сценарию.НАТО ошибается, уверен Медведев. "И в какой-то момент события могут пойти совершенно по непредсказуемому сценарию. И ответственность будет целиком и полностью лежать на Североатлантическом Альянсе", – считает он.По словам заместителя председателя Совбеза России, точки невозврата никто не знает."И вот в этом основная опасность. Потому что как только они что-то поставят, потом говорят: а вот, еще вот это поставьте. Там дальнобойные ракеты или там самолеты вот теперь. И типа все будет хорошо", – добавил он.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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нато, rt, дмитрий медведев, киев, в мире, новости, обострение ситуации вокруг украины 2022
нато, rt, дмитрий медведев, киев, в мире, новости, обострение ситуации вокруг украины 2022
НАТО несерьезно смотрит на опасность ядерной войны – Медведев
Точки невозврата никто не знает, а события могут развиваться непредсказуемо, и ответственность за это будет на альянсе, отметил зампред Совбеза
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Организация Североатлантического договора, судя по поставкам вооружений Украине, несерьезно относится к угрозе ядерной войны, что является ошибочным поведением, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
По его словам, точки невозврата никто не знает, а события могут развиваться неожиданно, и ответственность за это будет на альянсе.
Так, отвечая на вопрос, насколько реальна возможность ядерного апокалипсиса, Медведев отметил, что, судя по последним шагам альянса, НАТО несерьезно относится к этому сценарию.
"Иначе бы НАТО не поставляло такого опасного оружия украинскому режиму. Значит, видимо, они считают, что ядерный конфликт или ядерный апокалипсис, невозможен, потому что он невозможен никогда", – сказал Медведев в интервью RT.
НАТО ошибается, уверен Медведев. "И в какой-то момент события могут пойти совершенно по непредсказуемому сценарию. И ответственность будет целиком и полностью лежать на Североатлантическом Альянсе", – считает он.
По словам заместителя председателя Совбеза России, точки невозврата никто не знает.
"И вот в этом основная опасность. Потому что как только они что-то поставят, потом говорят: а вот, еще вот это поставьте. Там дальнобойные ракеты или там самолеты вот теперь. И типа все будет хорошо", – добавил он.
Однако, по словам Дмитрия Медведева, ничего хорошего не будет. "Мы и с этим справимся. Но только будут использоваться всё более и более серьезные виды поражающих средств. Вот, собственно, и все развитие", – заключил Медведев.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.