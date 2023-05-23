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НАТО несерьезно смотрит на опасность ядерной войны – Медведев

НАТО несерьезно смотрит на опасность ядерной войны – Медведев

Точки невозврата никто не знает, а события могут развиваться непредсказуемо, и ответственность за это будет на альянсе, отметил зампред Совбеза 23.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Организация Североатлантического договора, судя по поставкам вооружений Украине, несерьезно относится к угрозе ядерной войны, что является ошибочным поведением, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.По его словам, точки невозврата никто не знает, а события могут развиваться неожиданно, и ответственность за это будет на альянсе.Так, отвечая на вопрос, насколько реальна возможность ядерного апокалипсиса, Медведев отметил, что, судя по последним шагам альянса, НАТО несерьезно относится к этому сценарию.НАТО ошибается, уверен Медведев. "И в какой-то момент события могут пойти совершенно по непредсказуемому сценарию. И ответственность будет целиком и полностью лежать на Североатлантическом Альянсе", – считает он.По словам заместителя председателя Совбеза России, точки невозврата никто не знает."И вот в этом основная опасность. Потому что как только они что-то поставят, потом говорят: а вот, еще вот это поставьте. Там дальнобойные ракеты или там самолеты вот теперь. И типа все будет хорошо", – добавил он.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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нато, rt, дмитрий медведев, киев, в мире, новости, обострение ситуации вокруг украины 2022