https://sputnik-georgia.ru/20230523/ne-tolko-biznes-kontakty-o-chem-dogovorilas-gruzinskaya-delegatsiya-v-katare--277953307.html

Не только бизнес-контакты: о чем договорилась грузинская делегация в Катаре?

Не только бизнес-контакты: о чем договорилась грузинская делегация в Катаре?

В форуме принимают участие лидеры 40 стран и правительственные делегации высокого уровня 23.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-23T22:23+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Грузия подпишет с Катаром соглашение по развитию сотрудничества в сфере инноваций и технологий, заявил министр экономики Леван Давиташвили, подводя итоги участия страны в Катарском экономическом форуме.В частности, у Грузии будет важное соглашение, которое будет способствовать инновационному и технологическому сотрудничеству с Катаром, отметил министр. По его словам, в последнее время интерес к стране растет. "На фоне геополитических изменений возрос интерес к Грузии со стороны многих стран мира, в том числе катарских инвесторов", – сказал Давиташвили. Он отметил, что подписанное в прошлом году соглашение между Грузией и Катаром о поощрении и защите инвестиций даст возможность привлечь дополнительные прямые иностранные инвестиции из Катара, что также скажется и на экономике Грузии. Форум проходит под патронажем эмира Катара и организован агентством Bloomberg. В форуме принимают участие лидеры 40 стран и правительственные делегации высокого уровня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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катар, грузия, новости, экономика, леван давиташвили, bloomberg