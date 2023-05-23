https://sputnik-georgia.ru/20230523/ne-tolko-biznes-kontakty-o-chem-dogovorilas-gruzinskaya-delegatsiya-v-katare--277953307.html
Не только бизнес-контакты: о чем договорилась грузинская делегация в Катаре?
Не только бизнес-контакты: о чем договорилась грузинская делегация в Катаре?
В форуме принимают участие лидеры 40 стран и правительственные делегации высокого уровня 23.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-23T22:23+0400
2023-05-23T22:23+0400
2023-05-23T22:42+0400
катар
грузия
новости
экономика
леван давиташвили
bloomberg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24480/00/244800016_0:34:2000:1159_1920x0_80_0_0_6ef60ba2322d5915afb62e667d389dc6.jpg
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Грузия подпишет с Катаром соглашение по развитию сотрудничества в сфере инноваций и технологий, заявил министр экономики Леван Давиташвили, подводя итоги участия страны в Катарском экономическом форуме.В частности, у Грузии будет важное соглашение, которое будет способствовать инновационному и технологическому сотрудничеству с Катаром, отметил министр. По его словам, в последнее время интерес к стране растет. "На фоне геополитических изменений возрос интерес к Грузии со стороны многих стран мира, в том числе катарских инвесторов", – сказал Давиташвили. Он отметил, что подписанное в прошлом году соглашение между Грузией и Катаром о поощрении и защите инвестиций даст возможность привлечь дополнительные прямые иностранные инвестиции из Катара, что также скажется и на экономике Грузии. Форум проходит под патронажем эмира Катара и организован агентством Bloomberg. В форуме принимают участие лидеры 40 стран и правительственные делегации высокого уровня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
катар
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24480/00/244800016_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9736ed3c6f361f5cd82c9e0df032354d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
катар, грузия, новости, экономика, леван давиташвили, bloomberg
катар, грузия, новости, экономика, леван давиташвили, bloomberg
Не только бизнес-контакты: о чем договорилась грузинская делегация в Катаре?
22:23 23.05.2023 (обновлено: 22:42 23.05.2023)
В форуме принимают участие лидеры 40 стран и правительственные делегации высокого уровня
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Грузия подпишет с Катаром соглашение по развитию сотрудничества в сфере инноваций и технологий, заявил министр экономики Леван Давиташвили, подводя итоги участия страны в Катарском экономическом форуме.
"Параллельно с Катарским экономическим форумом состоялись встречи с несколькими отраслевыми министерствами, где были намечены направления экономического сотрудничества между государством Катар и Грузией", – сказал Давиташвили.
В частности, у Грузии будет важное соглашение, которое будет способствовать инновационному и технологическому сотрудничеству с Катаром, отметил министр.
По его словам, в последнее время интерес к стране растет. "На фоне геополитических изменений возрос интерес к Грузии со стороны многих стран мира, в том числе катарских инвесторов", – сказал Давиташвили.
Он отметил, что подписанное в прошлом году соглашение между Грузией и Катаром о поощрении и защите инвестиций даст возможность привлечь дополнительные прямые иностранные инвестиции из Катара, что также скажется и на экономике Грузии.
Форум проходит под патронажем эмира Катара и организован агентством Bloomberg. В форуме принимают участие лидеры 40 стран и правительственные делегации высокого уровня.