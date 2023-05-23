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https://sputnik-georgia.ru/20230523/prezident-gruzii-pomilovala-13-osuzhdennykh-277947201.html
Президент Грузии помиловала 13 осужденных
Президент Грузии помиловала 13 осужденных
Среди помилованных четыре осужденные женщины 23.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-23T19:11+0400
2023-05-23T19:11+0400
грузия
новости
общество
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала тринадцать осужденных — среди помилованных четыре женщины, говорится в сообщении на сайте администрации президента. Девять осужденных полностью освобождены от дальнейшего отбывания наказания и сегодня же покинут пенитенциарное учреждение. Четырем осужденным сокращен оставшийся срок отбывания наказания, сказано в сообщении. Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение о помиловании президент Грузии принимает единолично. Помилован может быть любой осужденный, приговор по делу которого уже вынесен судом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, саломе зурабишвили
грузия, новости, общество, саломе зурабишвили

Президент Грузии помиловала 13 осужденных

19:11 23.05.2023
© Facebook / photo: Salome Zourabichvili / FBПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 23.05.2023
© Facebook / photo: Salome Zourabichvili / FB
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Среди помилованных четыре осужденные женщины
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала тринадцать осужденных — среди помилованных четыре женщины, говорится в сообщении на сайте администрации президента.
Девять осужденных полностью освобождены от дальнейшего отбывания наказания и сегодня же покинут пенитенциарное учреждение. Четырем осужденным сокращен оставшийся срок отбывания наказания, сказано в сообщении.
Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение о помиловании президент Грузии принимает единолично. Помилован может быть любой осужденный, приговор по делу которого уже вынесен судом.
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