https://sputnik-georgia.ru/20230523/prezident-gruzii-pomilovala-13-osuzhdennykh-277947201.html

Президент Грузии помиловала 13 осужденных

Президент Грузии помиловала 13 осужденных

Среди помилованных четыре осужденные женщины 23.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-23T19:11+0400

2023-05-23T19:11+0400

2023-05-23T19:11+0400

грузия

новости

общество

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала тринадцать осужденных — среди помилованных четыре женщины, говорится в сообщении на сайте администрации президента. Девять осужденных полностью освобождены от дальнейшего отбывания наказания и сегодня же покинут пенитенциарное учреждение. Четырем осужденным сокращен оставшийся срок отбывания наказания, сказано в сообщении. Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение о помиловании президент Грузии принимает единолично. Помилован может быть любой осужденный, приговор по делу которого уже вынесен судом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, саломе зурабишвили