Реформа и доступность здравоохранения — ключевые послания главы Минздрава Грузии
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsВыступление главы Минздрава Грузии Зураба Азарашвили на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
В Женеве проходит 76-я Всемирная ассамблея здравоохранения, которая в этом году посвящена "спасению жизней, укреплению здоровья для всех"
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Доступность к сервисам здравоохранения и медикаментам в Грузии стали главными посланиями выступления главы Минздрава Грузии Зураба Азарашвили на 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.
В Женеве проходит 76-я Всемирная ассамблея здравоохранения, которая в этом году посвящена "спасению жизней, укреплению здоровья для всех".
Улучшение здравоохранение стало одним из приоритетов правительства Грузии. На сегодняшний день сервисы здравоохранения в Грузии для населения финансируются государством в рамках программы всеобщего здравоохранения.
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsВыступление главы Минздрава Грузии Зураба Азарашвили на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве
Выступление главы Минздрава Грузии Зураба Азарашвили на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
По словам Азарашвили, за 10 лет программа Всеобщего здравоохранения охватила более 95% населения, а увеличение финансирования медицинских услуг со стороны государства сократила выплаты из кармана жителей.
Кроме того, при участии правительства снизилась распространенность гепатита С и туберкулеза, отметил министр.
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsВыступление главы Минздрава Грузии Зураба Азарашвили на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве
Выступление главы Минздрава Грузии Зураба Азарашвили на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
Как отметил Зураб Азарашвили, согласно действующему плану к 2025 году гепатит С, лечение которого в Грузии финансируется государством, должен быть полностью ликвидирован.
"За 10 лет существования программы нам удалось расширить услуги и удовлетворить различные потребности в медицинской помощи, таким образом охватив более 95% населения", – заявил Азарашвили.
С 2013 года в результате неуклонного роста государственных расходов на услуги здравоохранения существенно снизились расходы населения на здравоохранение – с 73% до 41%, сообщил глава ведомства.
Во время своего выступления министр здравоохранения также рассказал о создании систем регулирования цен и контроля качества лекарственных средств.
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsВыступление главы Минздрава Грузии Зураба Азарашвили на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве
Выступление главы Минздрава Грузии Зураба Азарашвили на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
По его словам, правительство Грузии проводит кардинальные реформы, направленные на улучшение доступа к фармацевтической продукции путем регулирования цен на лекарства и создания систем контроля качества.
"Созданы механизмы для повышения доступности препаратов для лечения редких заболеваний и полного удовлетворения медицинских и социальных потребностей детей с редкими заболеваниями", – сказал Азарашвили.
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsВыступление главы Минздрава Грузии Зураба Азарашвили на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве
Выступление главы Минздрава Грузии Зураба Азарашвили на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
Зураб Азарашвили также акцентировал внимание на необходимости внедрения международных стандартов в больничном секторе.
По словам министра, клиники уже начали работу по получению международной аккредитации, что станет необходимой предпосылкой для включения в госпрограмму с 2025 года.
Делегация Грузии участвует в дискуссиях и встречах на высшем уровне, проходящих в рамках мероприятия.