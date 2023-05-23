https://sputnik-georgia.ru/20230523/reforma-i-dostupnost-zdravookhraneniya--klyuchevye-poslaniya-glavy-minzdrava-gruzii---277951919.html

Реформа и доступность здравоохранения — ключевые послания главы Минздрава Грузии

Реформа и доступность здравоохранения — ключевые послания главы Минздрава Грузии

В Женеве проходит 76-я Всемирная ассамблея здравоохранения, которая в этом году посвящена "спасению жизней, укреплению здоровья для всех" 23.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Доступность к сервисам здравоохранения и медикаментам в Грузии стали главными посланиями выступления главы Минздрава Грузии Зураба Азарашвили на 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. В Женеве проходит 76-я Всемирная ассамблея здравоохранения, которая в этом году посвящена "спасению жизней, укреплению здоровья для всех".Улучшение здравоохранение стало одним из приоритетов правительства Грузии. На сегодняшний день сервисы здравоохранения в Грузии для населения финансируются государством в рамках программы всеобщего здравоохранения. По словам Азарашвили, за 10 лет программа Всеобщего здравоохранения охватила более 95% населения, а увеличение финансирования медицинских услуг со стороны государства сократила выплаты из кармана жителей. Кроме того, при участии правительства снизилась распространенность гепатита С и туберкулеза, отметил министр. Как отметил Зураб Азарашвили, согласно действующему плану к 2025 году гепатит С, лечение которого в Грузии финансируется государством, должен быть полностью ликвидирован. С 2013 года в результате неуклонного роста государственных расходов на услуги здравоохранения существенно снизились расходы населения на здравоохранение – с 73% до 41%, сообщил глава ведомства.Во время своего выступления министр здравоохранения также рассказал о создании систем регулирования цен и контроля качества лекарственных средств. По его словам, правительство Грузии проводит кардинальные реформы, направленные на улучшение доступа к фармацевтической продукции путем регулирования цен на лекарства и создания систем контроля качества. "Созданы механизмы для повышения доступности препаратов для лечения редких заболеваний и полного удовлетворения медицинских и социальных потребностей детей с редкими заболеваниями", – сказал Азарашвили. Зураб Азарашвили также акцентировал внимание на необходимости внедрения международных стандартов в больничном секторе. По словам министра, клиники уже начали работу по получению международной аккредитации, что станет необходимой предпосылкой для включения в госпрограмму с 2025 года. Делегация Грузии участвует в дискуссиях и встречах на высшем уровне, проходящих в рамках мероприятия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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