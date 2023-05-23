Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230523/reforma-i-dostupnost-zdravookhraneniya--klyuchevye-poslaniya-glavy-minzdrava-gruzii---277951919.html
Реформа и доступность здравоохранения — ключевые послания главы Минздрава Грузии
Реформа и доступность здравоохранения — ключевые послания главы Минздрава Грузии
В Женеве проходит 76-я Всемирная ассамблея здравоохранения, которая в этом году посвящена "спасению жизней, укреплению здоровья для всех" 23.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-23T22:15+0400
2023-05-23T22:15+0400
минздрав
зураб азарашвили
женева
грузия
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/17/277951131_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_153b4e4fce3e99a2368b4d0b89c8753d.jpg
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Доступность к сервисам здравоохранения и медикаментам в Грузии стали главными посланиями выступления главы Минздрава Грузии Зураба Азарашвили на 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. В Женеве проходит 76-я Всемирная ассамблея здравоохранения, которая в этом году посвящена "спасению жизней, укреплению здоровья для всех".Улучшение здравоохранение стало одним из приоритетов правительства Грузии. На сегодняшний день сервисы здравоохранения в Грузии для населения финансируются государством в рамках программы всеобщего здравоохранения. По словам Азарашвили, за 10 лет программа Всеобщего здравоохранения охватила более 95% населения, а увеличение финансирования медицинских услуг со стороны государства сократила выплаты из кармана жителей. Кроме того, при участии правительства снизилась распространенность гепатита С и туберкулеза, отметил министр. Как отметил Зураб Азарашвили, согласно действующему плану к 2025 году гепатит С, лечение которого в Грузии финансируется государством, должен быть полностью ликвидирован. С 2013 года в результате неуклонного роста государственных расходов на услуги здравоохранения существенно снизились расходы населения на здравоохранение – с 73% до 41%, сообщил глава ведомства.Во время своего выступления министр здравоохранения также рассказал о создании систем регулирования цен и контроля качества лекарственных средств. По его словам, правительство Грузии проводит кардинальные реформы, направленные на улучшение доступа к фармацевтической продукции путем регулирования цен на лекарства и создания систем контроля качества. "Созданы механизмы для повышения доступности препаратов для лечения редких заболеваний и полного удовлетворения медицинских и социальных потребностей детей с редкими заболеваниями", – сказал Азарашвили. Зураб Азарашвили также акцентировал внимание на необходимости внедрения международных стандартов в больничном секторе. По словам министра, клиники уже начали работу по получению международной аккредитации, что станет необходимой предпосылкой для включения в госпрограмму с 2025 года. Делегация Грузии участвует в дискуссиях и встречах на высшем уровне, проходящих в рамках мероприятия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
женева
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/17/277951131_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_591e13c5a9545a8ad0d7203cbf13b6dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
минздрав, зураб азарашвили, женева, грузия, новости, общество
минздрав, зураб азарашвили, женева, грузия, новости, общество

Реформа и доступность здравоохранения — ключевые послания главы Минздрава Грузии

22:15 23.05.2023
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsВыступление главы Минздрава Грузии Зураба Азарашвили на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве
Выступление главы Минздрава Грузии Зураба Азарашвили на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве - Sputnik Грузия, 1920, 23.05.2023
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
Подписаться на
НовостиTelegram
В Женеве проходит 76-я Всемирная ассамблея здравоохранения, которая в этом году посвящена "спасению жизней, укреплению здоровья для всех"
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Доступность к сервисам здравоохранения и медикаментам в Грузии стали главными посланиями выступления главы Минздрава Грузии Зураба Азарашвили на 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.
В Женеве проходит 76-я Всемирная ассамблея здравоохранения, которая в этом году посвящена "спасению жизней, укреплению здоровья для всех".
Улучшение здравоохранение стало одним из приоритетов правительства Грузии. На сегодняшний день сервисы здравоохранения в Грузии для населения финансируются государством в рамках программы всеобщего здравоохранения.
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsВыступление главы Минздрава Грузии Зураба Азарашвили на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве
Выступление главы Минздрава Грузии Зураба Азарашвили на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве - Sputnik Грузия, 1920, 23.05.2023
Выступление главы Минздрава Грузии Зураба Азарашвили на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
По словам Азарашвили, за 10 лет программа Всеобщего здравоохранения охватила более 95% населения, а увеличение финансирования медицинских услуг со стороны государства сократила выплаты из кармана жителей.
Кроме того, при участии правительства снизилась распространенность гепатита С и туберкулеза, отметил министр.
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsВыступление главы Минздрава Грузии Зураба Азарашвили на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве
Выступление главы Минздрава Грузии Зураба Азарашвили на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве - Sputnik Грузия, 1920, 23.05.2023
Выступление главы Минздрава Грузии Зураба Азарашвили на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
Как отметил Зураб Азарашвили, согласно действующему плану к 2025 году гепатит С, лечение которого в Грузии финансируется государством, должен быть полностью ликвидирован.

"За 10 лет существования программы нам удалось расширить услуги и удовлетворить различные потребности в медицинской помощи, таким образом охватив более 95% населения", – заявил Азарашвили.

С 2013 года в результате неуклонного роста государственных расходов на услуги здравоохранения существенно снизились расходы населения на здравоохранение – с 73% до 41%, сообщил глава ведомства.
Во время своего выступления министр здравоохранения также рассказал о создании систем регулирования цен и контроля качества лекарственных средств.
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsВыступление главы Минздрава Грузии Зураба Азарашвили на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве
Выступление главы Минздрава Грузии Зураба Азарашвили на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве - Sputnik Грузия, 1920, 23.05.2023
Выступление главы Минздрава Грузии Зураба Азарашвили на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
По его словам, правительство Грузии проводит кардинальные реформы, направленные на улучшение доступа к фармацевтической продукции путем регулирования цен на лекарства и создания систем контроля качества.
"Созданы механизмы для повышения доступности препаратов для лечения редких заболеваний и полного удовлетворения медицинских и социальных потребностей детей с редкими заболеваниями", – сказал Азарашвили.
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsВыступление главы Минздрава Грузии Зураба Азарашвили на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве
Выступление главы Минздрава Грузии Зураба Азарашвили на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве - Sputnik Грузия, 1920, 23.05.2023
Выступление главы Минздрава Грузии Зураба Азарашвили на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
Зураб Азарашвили также акцентировал внимание на необходимости внедрения международных стандартов в больничном секторе.
По словам министра, клиники уже начали работу по получению международной аккредитации, что станет необходимой предпосылкой для включения в госпрограмму с 2025 года.
Делегация Грузии участвует в дискуссиях и встречах на высшем уровне, проходящих в рамках мероприятия.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0