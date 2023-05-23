https://sputnik-georgia.ru/20230523/turinskiy-yuventus-otkryl-futbolnuyu-akademiyu-na-zapade-gruzii-277936095.html
Туринский "Ювентус" открыл футбольную академию на западе Грузии
Туринский "Ювентус" открыл футбольную академию на западе Грузии
Представители клуба каждый месяц будут приезжать в Цаленджиху и проводить просмотр юных футболистов 23.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-23T15:36+0400
2023-05-23T15:36+0400
2023-05-23T15:36+0400
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новости
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ТБИЛИСИ, 23 мая – Sputnik. Один из грандов современного футбола – туринский "Ювентус" – открыл филиал детской футбольной академии в городе Цаленджиха (регион Самегрело) на западе Грузии. Инвестором проекта выступил основатель TBC Bank, лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе. Переговоры с руководством "Ювентуса" продолжались около семи месяцев. Согласно контракту, каждый месяц представители клуба будут приезжать в Цаленджиху и проводить просмотр юных футболистов. По его словам, открытием академии Грузия покажет, что является родиной талантливых людей, футболистов, похожих на полузащитника сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвичу Кварацхелия. Договор с руководством туринского клуба подписали 30 марта 2023 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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футбол, мамука хазарадзе, хвича кварацхелия, tbc bank, самегрело, италия, новости, грузия, спорт
футбол, мамука хазарадзе, хвича кварацхелия, tbc bank, самегрело, италия, новости, грузия, спорт
Туринский "Ювентус" открыл футбольную академию на западе Грузии
Представители клуба каждый месяц будут приезжать в Цаленджиху и проводить просмотр юных футболистов
ТБИЛИСИ, 23 мая – Sputnik. Один из грандов современного футбола – туринский "Ювентус" – открыл филиал детской футбольной академии в городе Цаленджиха (регион Самегрело) на западе Грузии.
Инвестором проекта выступил основатель TBC Bank, лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе.
Переговоры с руководством "Ювентуса" продолжались около семи месяцев. Согласно контракту, каждый месяц представители клуба будут приезжать в Цаленджиху и проводить просмотр юных футболистов.
"Дети уже получили экипировку и приступили к тренировкам. Тренировки будут проводить как итальянские тренеры, так и прошедшие переподготовку в Италии грузинские специалисты", – написал Хазарадзе в соцсети.
По его словам, открытием академии Грузия покажет, что является родиной талантливых людей, футболистов, похожих на полузащитника сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвичу Кварацхелия.
Договор с руководством туринского клуба подписали 30 марта 2023 года.