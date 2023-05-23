https://sputnik-georgia.ru/20230523/turinskiy-yuventus-otkryl-futbolnuyu-akademiyu-na-zapade-gruzii-277936095.html

Туринский "Ювентус" открыл футбольную академию на западе Грузии

Туринский "Ювентус" открыл футбольную академию на западе Грузии

Представители клуба каждый месяц будут приезжать в Цаленджиху и проводить просмотр юных футболистов 23.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-23T15:36+0400

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2023-05-23T15:36+0400

футбол

мамука хазарадзе

хвича кварацхелия

tbc bank

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италия

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спорт

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ТБИЛИСИ, 23 мая – Sputnik. Один из грандов современного футбола – туринский "Ювентус" – открыл филиал детской футбольной академии в городе Цаленджиха (регион Самегрело) на западе Грузии. Инвестором проекта выступил основатель TBC Bank, лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе. Переговоры с руководством "Ювентуса" продолжались около семи месяцев. Согласно контракту, каждый месяц представители клуба будут приезжать в Цаленджиху и проводить просмотр юных футболистов. По его словам, открытием академии Грузия покажет, что является родиной талантливых людей, футболистов, похожих на полузащитника сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвичу Кварацхелия. Договор с руководством туринского клуба подписали 30 марта 2023 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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футбол, мамука хазарадзе, хвича кварацхелия, tbc bank, самегрело, италия, новости, грузия, спорт