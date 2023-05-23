https://sputnik-georgia.ru/20230523/u-agentstva-morskogo-transporta-gruzii-novyy-direktor-277945239.html

У Агентства морского транспорта Грузии новый директор

У Агентства морского транспорта Грузии новый директор

Ахвледиани был отобран в результате конкурса, объявленного Минэкономики 23.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-23T18:18+0400

2023-05-23T18:18+0400

2023-05-23T18:18+0400

агентство морского транспорта

тбилиси

грузия

новости

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23993/82/239938217_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_da1215de51391cfc54b0b6a456756b02.jpg

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Агентство морского транспорта министерства экономики и устойчивого развития Грузии возглавил Алекси Ахвледиани, сообщается на сайте ведомства. Ахвледиани был отобран в результате конкурса, объявленного Минэкономики. Алекси Ахвледиани окончил Тбилисский политехнический институт, строительно-экономический факультет Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили и экономический факультет Тбилисского гуманитарного университета. Его опыт работы довольно разносторонний – работал на различных руководящих должностях как в частном, так и в государственном секторах. Новый глава Агентства является почетным доктором Университета имени Давида Агмашенебели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

агентство морского транспорта, тбилиси, грузия, новости, экономика