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У Агентства морского транспорта Грузии новый директор
У Агентства морского транспорта Грузии новый директор
Ахвледиани был отобран в результате конкурса, объявленного Минэкономики 23.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-23T18:18+0400
2023-05-23T18:18+0400
2023-05-23T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Агентство морского транспорта министерства экономики и устойчивого развития Грузии возглавил Алекси Ахвледиани, сообщается на сайте ведомства. Ахвледиани был отобран в результате конкурса, объявленного Минэкономики. Алекси Ахвледиани окончил Тбилисский политехнический институт, строительно-экономический факультет Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили и экономический факультет Тбилисского гуманитарного университета. Его опыт работы довольно разносторонний – работал на различных руководящих должностях как в частном, так и в государственном секторах. Новый глава Агентства является почетным доктором Университета имени Давида Агмашенебели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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агентство морского транспорта, тбилиси, грузия, новости, экономика
агентство морского транспорта, тбилиси, грузия, новости, экономика
У Агентства морского транспорта Грузии новый директор
Ахвледиани был отобран в результате конкурса, объявленного Минэкономики
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Агентство морского транспорта министерства экономики и устойчивого развития Грузии возглавил Алекси Ахвледиани, сообщается на сайте ведомства.
Ахвледиани был отобран в результате конкурса, объявленного Минэкономики.
Алекси Ахвледиани окончил Тбилисский политехнический институт, строительно-экономический факультет Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили и экономический факультет Тбилисского гуманитарного университета.
Его опыт работы довольно разносторонний – работал на различных руководящих должностях как в частном, так и в государственном секторах.
Новый глава Агентства является почетным доктором Университета имени Давида Агмашенебели.