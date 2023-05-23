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У реки на востоке Грузии найдено тело иностранки — подозреваемый в убийстве задержан
У реки на востоке Грузии найдено тело иностранки — подозреваемый в убийстве задержан
Местные жители предположили, что женщину мог убить ее сожитель из-за денег 23.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-23T22:42+0400
2023-05-23T22:42+0400
2023-05-23T22:42+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Тело 50-летней иностранной гражданки было обнаружено у реки Иори в районе Сагареджо в Кахети со следами насильственной смерти, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, иностранная гражданка уже несколько лет жила в Грузии. На ее теле были обнаружены повреждения от физического насилия. Местные жители предположили, что женщину мог убить ее сожитель из-за денег. Сотрудники полиции уже задержали подозреваемого в убийстве мужчину. Уголовное дело расследуется по статье "умышленное убийство".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, кахети, сагареджо, преступность в грузии
происшествия, грузия, новости, кахети, сагареджо, преступность в грузии
У реки на востоке Грузии найдено тело иностранки — подозреваемый в убийстве задержан
Местные жители предположили, что женщину мог убить ее сожитель из-за денег
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Тело 50-летней иностранной гражданки было обнаружено у реки Иори в районе Сагареджо в Кахети со следами насильственной смерти, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, иностранная гражданка уже несколько лет жила в Грузии. На ее теле были обнаружены повреждения от физического насилия.
Местные жители предположили, что женщину мог убить ее сожитель из-за денег. Сотрудники полиции уже задержали подозреваемого в убийстве мужчину.
Уголовное дело расследуется по статье "умышленное убийство".