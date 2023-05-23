https://sputnik-georgia.ru/20230523/u-reki-na-vostoke-gruzii-naydeno-telo-inostranki--podozrevaemyy-v-ubiystve-zaderzhan-277954493.html

У реки на востоке Грузии найдено тело иностранки — подозреваемый в убийстве задержан

У реки на востоке Грузии найдено тело иностранки — подозреваемый в убийстве задержан

Местные жители предположили, что женщину мог убить ее сожитель из-за денег 23.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-23T22:42+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Тело 50-летней иностранной гражданки было обнаружено у реки Иори в районе Сагареджо в Кахети со следами насильственной смерти, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, иностранная гражданка уже несколько лет жила в Грузии. На ее теле были обнаружены повреждения от физического насилия. Местные жители предположили, что женщину мог убить ее сожитель из-за денег. Сотрудники полиции уже задержали подозреваемого в убийстве мужчину. Уголовное дело расследуется по статье "умышленное убийство".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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