https://sputnik-georgia.ru/20230523/ubiystvo-iz-mesti-na-vostoke-gruzii-zaderzhannomu-grozit-do-15-let-tyurmy-277947426.html

Убийство из мести на востоке Грузии: задержанному грозит до 15 лет тюрьмы

Убийство из мести на востоке Грузии: задержанному грозит до 15 лет тюрьмы

Обвиняемый 21 мая застрелил из охотничьего ружья своего односельчанина 23.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-23T21:29+0400

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преступность в грузии

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кахети

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Задержанному по обвинению в убийстве 32-летнего мужчины в селе Вазисубани (регион Кахети) предъявили официальное обвинение, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. По данным следствия, обвиняемый 21 мая из мести застрелил из охотничьего ружья своего односельчанина и скрылся с места преступления. Задержать его полиции удалось в тот же день. Теперь ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство. Прокуратура будет требовать заключения в качестве меры пресечения для обвиняемого. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

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преступность в грузии, происшествия, новости, грузия, кахети