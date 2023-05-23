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Убийство из мести на востоке Грузии: задержанному грозит до 15 лет тюрьмы
Убийство из мести на востоке Грузии: задержанному грозит до 15 лет тюрьмы
Обвиняемый 21 мая застрелил из охотничьего ружья своего односельчанина 23.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-23T21:29+0400
2023-05-23T21:29+0400
2023-05-23T21:29+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Задержанному по обвинению в убийстве 32-летнего мужчины в селе Вазисубани (регион Кахети) предъявили официальное обвинение, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. По данным следствия, обвиняемый 21 мая из мести застрелил из охотничьего ружья своего односельчанина и скрылся с места преступления. Задержать его полиции удалось в тот же день. Теперь ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство. Прокуратура будет требовать заключения в качестве меры пресечения для обвиняемого. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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преступность в грузии, происшествия, новости, грузия, кахети
преступность в грузии, происшествия, новости, грузия, кахети
Убийство из мести на востоке Грузии: задержанному грозит до 15 лет тюрьмы
Обвиняемый 21 мая застрелил из охотничьего ружья своего односельчанина
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Задержанному по обвинению в убийстве 32-летнего мужчины в селе Вазисубани (регион Кахети) предъявили официальное обвинение, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.
По данным следствия, обвиняемый 21 мая из мести застрелил из охотничьего ружья своего односельчанина и скрылся с места преступления.
Задержать его полиции удалось в тот же день.
Теперь ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство. Прокуратура будет требовать заключения в качестве меры пресечения для обвиняемого.