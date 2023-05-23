https://sputnik-georgia.ru/20230523/zhestokoe-ubiystvo-taksista-na-yuge-gruzii---politsiya-zaderzhala-dvoikh-277929079.html

Жестокое убийство таксиста на юге Грузии – полиция задержала двоих

Жестокое убийство таксиста на юге Грузии – полиция задержала двоих

Обвиняемые убили водителя такси, а затем закопали его тело на берегу реки 23.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-23T12:24+0400

2023-05-23T12:24+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая – Sputnik. Полиция региона Квемо Картли по горячим следам задержала двух человек по обвинению в умышленном убийстве водителя такси, совершенного группой лиц, сообщили в пресс-службе ведомства. Возраст задержанных 18 лет и 22 года. Полиция ведет поиски третьего фигуранта дела. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением. В ходе следствия установлено, что задержанные, а также их попутчик решили убить 54-летнего таксиста, который вез их из Тбилиси в Марнеули, чтобы отобрать его машину и получить финансовую выгоду. Обвиняемые попросили таксиста остановить машину, после чего убили его и, чтобы замести следы, закопали тело убитого на берегу одной из рек в Квемо Картли. Затем задержанные приехали к себе домой в Марнеульский район и начали разбирать украденный автомобиль в там же расположенной мастерской, чтобы замести следы. Расследование по факту умышленного убийства, совершенного группой лиц, продолжается.По данным СМИ, пассажиры требовали у водителя деньги, из-за этого начался конфликт, после которого обвиняемые задушили таксиста. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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