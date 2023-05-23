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Жестокое убийство таксиста на юге Грузии – полиция задержала двоих
Жестокое убийство таксиста на юге Грузии – полиция задержала двоих
Обвиняемые убили водителя такси, а затем закопали его тело на берегу реки 23.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-23T12:24+0400
2023-05-23T12:24+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мая – Sputnik. Полиция региона Квемо Картли по горячим следам задержала двух человек по обвинению в умышленном убийстве водителя такси, совершенного группой лиц, сообщили в пресс-службе ведомства. Возраст задержанных 18 лет и 22 года. Полиция ведет поиски третьего фигуранта дела. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением. В ходе следствия установлено, что задержанные, а также их попутчик решили убить 54-летнего таксиста, который вез их из Тбилиси в Марнеули, чтобы отобрать его машину и получить финансовую выгоду. Обвиняемые попросили таксиста остановить машину, после чего убили его и, чтобы замести следы, закопали тело убитого на берегу одной из рек в Квемо Картли. Затем задержанные приехали к себе домой в Марнеульский район и начали разбирать украденный автомобиль в там же расположенной мастерской, чтобы замести следы. Расследование по факту умышленного убийства, совершенного группой лиц, продолжается.По данным СМИ, пассажиры требовали у водителя деньги, из-за этого начался конфликт, после которого обвиняемые задушили таксиста. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, квемо картли, тбилиси, марнеули
происшествия, новости, грузия, квемо картли, тбилиси, марнеули
Жестокое убийство таксиста на юге Грузии – полиция задержала двоих
12:24 23.05.2023 (обновлено: 13:04 23.05.2023)
Обвиняемые убили водителя такси, а затем закопали его тело на берегу реки
ТБИЛИСИ, 23 мая – Sputnik. Полиция региона Квемо Картли по горячим следам задержала двух человек по обвинению в умышленном убийстве водителя такси, совершенного группой лиц, сообщили в пресс-службе ведомства.
Возраст задержанных 18 лет и 22 года. Полиция ведет поиски третьего фигуранта дела. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением.
В ходе следствия
установлено, что задержанные, а также их попутчик решили убить 54-летнего таксиста, который вез их из Тбилиси в Марнеули, чтобы отобрать его машину и получить финансовую выгоду.
Обвиняемые попросили таксиста остановить машину, после чего убили его и, чтобы замести следы, закопали тело убитого на берегу одной из рек в Квемо Картли.
Затем задержанные приехали к себе домой в Марнеульский район и начали разбирать украденный автомобиль в там же расположенной мастерской, чтобы замести следы.
Расследование по факту умышленного убийства, совершенного группой лиц, продолжается.
По данным СМИ, пассажиры требовали у водителя деньги, из-за этого начался конфликт, после которого обвиняемые задушили таксиста.