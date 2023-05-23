https://sputnik-georgia.ru/20230523/zhiteli-dusheti-perekryli-dorogu-k-granitse-s-rossiey-iz-za-spornykh-zemelnykh-uchastkov-277946946.html
Жители Душети перекрыли дорогу к границе с Россией из-за спорных земельных участков
Жители Душети перекрыли дорогу к границе с Россией из-за спорных земельных участков
Власти, по словам лидеров партии "Гирчи", использовали жителей для выборов, обманули их, а после назвали мошенниками 23.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-23T18:51+0400
2023-05-23T18:51+0400
2023-05-23T19:45+0400
яго хвичия
душетский район
мцхета-мтианети
происшествия
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новости
грузино-российская граница
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Жители Душетского района (регион Мцхета-Мтианети) перекрыли дорогу, ведущую к границе с Россией, требуя решения вопроса со спорными земельными участками в их пользу и прекращения уголовного преследования, сообщает Первый канал. Участники акции перекрыли дорогу, связывающую села Джагмиани и Закаткари. Это часть строящегося объездного пути Квешети-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к грузино-российской границе.Митингующие обвинили власти в том, что те пытаются отобрать земельные участки, которые сами же узаконили перед парламентскими выборами 2020 года.По словам участников акции, в сентябре 2021 года в связи с началом строительства автодороги Квешети-Коби цены на земельные участки взлетели, после чего их стали вызывать на опросы, утверждая, что эти участки были оформлены мошенническим путем. Митингующие заявили, что если власти откажутся оставлять эти земельные участки в их собственности, то они согласны на получение компенсаций.Поддержали протестующих жителей Душетского района депутаты от оппозиционной партии "Гирчи", депутаты Сандро Раквиашвили и Яго Хвичия. По их словам, государство использовало этих людей для выборов, обмануло их, а затем объявило мошенниками. По его словам, с аналогичной проблемой столкнулись жители других районов Грузии. На место проведения акции прибыл представитель Аппарата народного защитника. Он пообещал местным жителям разобраться в ситуации. Акцию в Душети и требования протестующих представители власти публично пока не комментировали. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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яго хвичия, душетский район, мцхета-мтианети, происшествия, грузия, новости, грузино-российская граница, грузинские дороги, машины и их водители
яго хвичия, душетский район, мцхета-мтианети, происшествия, грузия, новости, грузино-российская граница, грузинские дороги, машины и их водители
Жители Душети перекрыли дорогу к границе с Россией из-за спорных земельных участков
18:51 23.05.2023 (обновлено: 19:45 23.05.2023)
Власти, по словам лидеров партии "Гирчи", использовали жителей для выборов, обманули их, а после назвали мошенниками
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Жители Душетского района (регион Мцхета-Мтианети) перекрыли дорогу, ведущую к границе с Россией, требуя решения вопроса со спорными земельными участками в их пользу и прекращения уголовного преследования, сообщает Первый канал.
Участники акции перекрыли дорогу, связывающую села Джагмиани и Закаткари. Это часть строящегося объездного пути Квешети-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к грузино-российской границе.
Митингующие обвинили власти в том, что те пытаются отобрать земельные участки, которые сами же узаконили перед парламентскими выборами 2020 года.
По словам участников акции, в сентябре 2021 года в связи с началом строительства автодороги Квешети-Коби цены на земельные участки взлетели, после чего их стали вызывать на опросы, утверждая, что эти участки были оформлены мошенническим путем.
Митингующие заявили, что если власти откажутся оставлять эти земельные участки в их собственности, то они согласны на получение компенсаций.
Поддержали протестующих жителей Душетского района депутаты от оппозиционной партии "Гирчи", депутаты Сандро Раквиашвили и Яго Хвичия. По их словам, государство использовало этих людей для выборов, обмануло их, а затем объявило мошенниками.
"Эти люди требуют, чтобы государство прекратило уголовные дела против них. Полиция и все остальные знают, что эти люди не мошенники", – сказал журналистам Хвичия.
По его словам, с аналогичной проблемой столкнулись жители других районов Грузии.
На место проведения акции прибыл представитель Аппарата народного защитника. Он пообещал местным жителям разобраться в ситуации.
Акцию в Душети и требования протестующих представители власти публично пока не комментировали.