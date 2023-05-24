https://sputnik-georgia.ru/20230524/kaladze-pozdravil-yunuyu-shakhmatistku-s-pobedoy-277976846.html

Каладзе поздравил юную шахматистку с победой

Каладзе поздравил юную шахматистку с победой

Мариам Рехвиашвили, воспитанница Шахматной школы им. Вахтанга Карселадзе при Национальном дворце тбилисской мэрии, стала чемпионкой Европы 24.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-24T15:59+0400

2023-05-24T15:59+0400

2023-05-24T15:59+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе поздравил восьмилетнюю шахматистку Мариам Рехвиашвили с победой на чемпионате Европы среди школьников. На днях в албанском городе Дуррес завершился чемпионат Европы по шахматам среди школьников, где 8-летняя Мариам Рехвиашвили, воспитанница Шахматной школы им. Вахтанга Карселадзе при Национальном дворце тбилисской мэрии, стала чемпионкой Европы. О победе юной чемпионки мэр рассказал на заседании городского правительства. По информации мэрии Тбилиси, подростки из Грузии на чемпионате смогли завоевать четыре золотых, две серебряных и две бронзовых медали. Каладзе пожелал удачи юным шахматистам, отметив, что рад успехам и достижениям Грузии в спорте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, спорт, общество, каха каладзе, шахматы