https://sputnik-georgia.ru/20230524/kaladze-pozdravil-yunuyu-shakhmatistku-s-pobedoy-277976846.html
Каладзе поздравил юную шахматистку с победой
Каладзе поздравил юную шахматистку с победой
Мариам Рехвиашвили, воспитанница Шахматной школы им. Вахтанга Карселадзе при Национальном дворце тбилисской мэрии, стала чемпионкой Европы 24.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-24T15:59+0400
2023-05-24T15:59+0400
2023-05-24T15:59+0400
грузия
новости
спорт
общество
каха каладзе
шахматы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24757/37/247573747_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2a6811da0c6235897970d5036255cf7e.jpg
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе поздравил восьмилетнюю шахматистку Мариам Рехвиашвили с победой на чемпионате Европы среди школьников. На днях в албанском городе Дуррес завершился чемпионат Европы по шахматам среди школьников, где 8-летняя Мариам Рехвиашвили, воспитанница Шахматной школы им. Вахтанга Карселадзе при Национальном дворце тбилисской мэрии, стала чемпионкой Европы. О победе юной чемпионки мэр рассказал на заседании городского правительства. По информации мэрии Тбилиси, подростки из Грузии на чемпионате смогли завоевать четыре золотых, две серебряных и две бронзовых медали. Каладзе пожелал удачи юным шахматистам, отметив, что рад успехам и достижениям Грузии в спорте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24757/37/247573747_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_588dc12c40bcd19999dc77ce4f55f373.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, спорт, общество, каха каладзе, шахматы
грузия, новости, спорт, общество, каха каладзе, шахматы
Каладзе поздравил юную шахматистку с победой
Мариам Рехвиашвили, воспитанница Шахматной школы им. Вахтанга Карселадзе при Национальном дворце тбилисской мэрии, стала чемпионкой Европы
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе поздравил восьмилетнюю шахматистку Мариам Рехвиашвили с победой на чемпионате Европы среди школьников.
На днях в албанском городе Дуррес завершился чемпионат Европы по шахматам среди школьников, где 8-летняя Мариам Рехвиашвили, воспитанница Шахматной школы им. Вахтанга Карселадзе при Национальном дворце тбилисской мэрии, стала чемпионкой Европы.
О победе юной чемпионки мэр рассказал на заседании городского правительства.
"Хочу поздравить Мариам. Такие победы очень важны для нашей страны, будущих поколений. Насколько я знаю, во время соревнования Мариам было плохо, но, несмотря на это, она все равно смогла завоевать медаль", – сказал Каладзе, поблагодарив и тренера Рехвиашвили Иосеба Квириашвили.
По информации мэрии Тбилиси, подростки из Грузии на чемпионате смогли завоевать четыре золотых, две серебряных и две бронзовых медали.
Каладзе пожелал удачи юным шахматистам, отметив, что рад успехам и достижениям Грузии в спорте.