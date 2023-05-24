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Мэрия Тбилиси узаконила жилье более 2,6 тысячи семьям
Мэрия Тбилиси узаконила жилье более 2,6 тысячи семьям
Мэр Каха Каладзе выразил поддержку семьям с проблемами неузаконенной жилплощади 24.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-24T13:18+0400
2023-05-24T13:23+0400
мэрия тбилиси
каха каладзе
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 2017 года передала жилплощадь в собственность 2 663 семьям, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. В рамках госпрограммы, которая началась в 2017 году, в частную собственность уже передана недвижимость стоимостью в несколько сотен миллионов лари. На сегодняшний день в Агентстве управления имуществом остается еще около 200 таких семей. Каладзе отметил, что речь идет о зданиях, которые находятся в собственности государства. В них в течение многих лет жили семьи. Каладзе выразил поддержку семьям с подобными проблемами. Для их решения семьи должны обратиться к районной администрации, где им помогут в данном вопросе, отметили в мэрии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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мэрия тбилиси, каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, общество
мэрия тбилиси, каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, общество

Мэрия Тбилиси узаконила жилье более 2,6 тысячи семьям

13:18 24.05.2023 (обновлено: 13:23 24.05.2023)
© photo: Sputnik / StringerЖилые дома в районе Сабуртало в столице Грузии
Жилые дома в районе Сабуртало в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 24.05.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Мэр Каха Каладзе выразил поддержку семьям с проблемами неузаконенной жилплощади
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 2017 года передала жилплощадь в собственность 2 663 семьям, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
В рамках госпрограммы, которая началась в 2017 году, в частную собственность уже передана недвижимость стоимостью в несколько сотен миллионов лари. На сегодняшний день в Агентстве управления имуществом остается еще около 200 таких семей.

"Одним из моих предвыборных обещаний было узаконить жилплощадь, где длительно жили фактические владельцы. Они из-за определенных проблем не могли узаконить жилплощадь. Мы начали эту программу с 2017 года, и она проходит успешно", – сказал Каладзе.

Каладзе отметил, что речь идет о зданиях, которые находятся в собственности государства. В них в течение многих лет жили семьи.
Каладзе выразил поддержку семьям с подобными проблемами. Для их решения семьи должны обратиться к районной администрации, где им помогут в данном вопросе, отметили в мэрии.
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