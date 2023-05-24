https://sputnik-georgia.ru/20230524/meriya-tbilisi-uzakonila-zhile-bolee-26-tysyachi-semyam-277969265.html

Мэрия Тбилиси узаконила жилье более 2,6 тысячи семьям

Мэрия Тбилиси узаконила жилье более 2,6 тысячи семьям

Мэр Каха Каладзе выразил поддержку семьям с проблемами неузаконенной жилплощади 24.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-24T13:18+0400

2023-05-24T13:18+0400

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мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 2017 года передала жилплощадь в собственность 2 663 семьям, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. В рамках госпрограммы, которая началась в 2017 году, в частную собственность уже передана недвижимость стоимостью в несколько сотен миллионов лари. На сегодняшний день в Агентстве управления имуществом остается еще около 200 таких семей. Каладзе отметил, что речь идет о зданиях, которые находятся в собственности государства. В них в течение многих лет жили семьи. Каладзе выразил поддержку семьям с подобными проблемами. Для их решения семьи должны обратиться к районной администрации, где им помогут в данном вопросе, отметили в мэрии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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