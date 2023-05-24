https://sputnik-georgia.ru/20230524/moda-vnov-pereodelas--gruzinskaya-feshn-industriya-vozrozhdaetsya-posle-pandemii-277965896.html

Мода вновь "переоделась" – грузинская фешн-индустрия возрождается после пандемии

Мода вновь "переоделась" – грузинская фешн-индустрия возрождается после пандемии

Модницы и модники соскучились по красивым нарядам и шику, которых были лишены в течение последних нескольких лет из-за пандемии, рассказала в беседе с Sputnik... 24.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-24T12:40+0400

2023-05-24T12:40+0400

2023-05-24T12:40+0400

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грузинские дизайнеры покоряют мир моды

неделя моды в тбилиси

неделя моды

грузинские дизайнеры

дизайнеры

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Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi после двухлетней паузы прошла в оффлайн-формате с 4 по 8 мая. На ней дизайнеры представили свои коллекции осень-зима 2023-2024. Грузинская мода вновь встает на ноги: к ней проявляют больше интереса иностранная пресса и байеры из разных стран, отметила Меквабидзе. В течение последнего года Меквабидзе, по ее словам, активно включена во весь этот процесс. Чтобы спасти свой дом моды во время пандемии, модельеру пришлось пойти альтернативным путем и создать вторую линию одежды, ведь спроса от клиентов почти не было. "Из-за пандемии все сидели дома, – вспоминает дизайнер. И я решила сделать спортивные двойки. Кстати, на них спрос все еще есть, но не такой как во время пандемии. Люди соскучились по вечерним платьям, высоким каблукам, классическому стилю, по всему блестящему и сверкающему", – отметила Меквабидзе. По словам дизайнера, после пандемии люди начали ходить на разные мероприятия. Меквабидзе заметила, что сегодня вечерние платья полюбили даже те, кто их не признавал и никогда не надевал. "Так называемая домашняя, диванная мода уходит, – говорит Меквабидзе. – Хочу сказать, что она не уйдет полностью. Она остается очень интересно, в гибриде с классическим стилем".По словам дизайнера, каблуки и спортивные брюки сегодня стали более востребованными. "Наверное, все это связано с тем, что люди носили все только домашнее за эти последние годы и им надоело", – считает Меквабидзе. Однообразная жизнь, которую принесла с собой пандемия, сделала потребности людей более капризными и особенными, говорит Тако. Сегодня они хотят выглядеть особенно, впечатлять других и даже себя. "Два года ничего не происходило. Мы жили однообразной жизнью, у нас была одна и та же рутина. Сейчас мы, дизайнеры, должны отвечать требованиям людей, а это красиво одетый человек", – подчеркнула Меквабидзе. Что касается коллекции, которую дизайнер представила на Mercedes-Benz Fashion Week, то она состояла из 40 нарядов. По ее словам, это рекордное количество нарядов, когда-либо представленных ею на Неделе моды. "Я не помню, чтобы я создавала столько нарядов. Максимум – 25. Это тоже, наверное, признак того, что я сильно соскучилась по всему этому. Что называется, вошла во вкус", – отметила Меквабидзе. Новшеством в этом году для дома моды Тако Меквабидзе стало добавление мужской линии. Вдохновением же стал призыв "Пусть каждый человек живет так, как хочет". Следовательно, в коллекцию попали люди разных профессий: танцоры, педагоги, женщины, которые каждый вечер проводят время в клубе, и так далее. Самым активным заказчиком дома моды Тако Меквабидзе на данный момент остаются США. Последним крупным проектом было сотрудничество с всемирно известной певицей Кристиной Алигерой. Дом Тако Меквабидзе одевает многих и в Голливуде. А сейчас ее брэндом активно заинтересовались и в Китае, который после пандемии коронавируса налаживает новые связи в сфере моды. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, культура, общество, мода, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, неделя моды в тбилиси, неделя моды, грузинские дизайнеры, дизайнеры