Мода вновь "переоделась" – грузинская фешн-индустрия возрождается после пандемии
© Courtesy of Tako MekvabidzeДизайнер Тако Меквабидзе и ее коллекция
© Courtesy of Tako Mekvabidze
Модницы и модники соскучились по красивым нарядам и шику, которых были лишены в течение последних нескольких лет из-за пандемии, рассказала в беседе с Sputnik Грузия дизайнер Тако Меквабидзе, которая показала свою коллекцию на Mercedes-Benz Fashion Week
Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi после двухлетней паузы прошла в оффлайн-формате с 4 по 8 мая. На ней дизайнеры представили свои коллекции осень-зима 2023-2024.
"Действительно, это была другая эмоция. Я уже много лет принимаю участие в Неделях моды, но такого удовольствия я еще не получала. Весь процесс был наполнен особенной энергией, новшествами. Эта огромная пауза сделала свое – эмоции обострились, все особенно старались, поэтому энтузиазм был большой", – сказала Меквабидзе.
Грузинская мода вновь встает на ноги: к ней проявляют больше интереса иностранная пресса и байеры из разных стран, отметила Меквабидзе. В течение последнего года Меквабидзе, по ее словам, активно включена во весь этот процесс.
© Courtesy of Tako MekvabidzeДизайнер Тако Меквабидзе и ее коллекция
Дизайнер Тако Меквабидзе и ее коллекция
© Courtesy of Tako Mekvabidze
Чтобы спасти свой дом моды во время пандемии, модельеру пришлось пойти альтернативным путем и создать вторую линию одежды, ведь спроса от клиентов почти не было.
"Из-за пандемии все сидели дома, – вспоминает дизайнер. И я решила сделать спортивные двойки. Кстати, на них спрос все еще есть, но не такой как во время пандемии. Люди соскучились по вечерним платьям, высоким каблукам, классическому стилю, по всему блестящему и сверкающему", – отметила Меквабидзе.
© Courtesy of Tako MekvabidzeДизайнер Тако Меквабидзе и ее коллекция
Дизайнер Тако Меквабидзе и ее коллекция
© Courtesy of Tako Mekvabidze
По словам дизайнера, после пандемии люди начали ходить на разные мероприятия. Меквабидзе заметила, что сегодня вечерние платья полюбили даже те, кто их не признавал и никогда не надевал.
© Courtesy of Tako MekvabidzeДизайнер Тако Меквабидзе и ее коллекция
Дизайнер Тако Меквабидзе и ее коллекция
© Courtesy of Tako Mekvabidze
"Так называемая домашняя, диванная мода уходит, – говорит Меквабидзе. – Хочу сказать, что она не уйдет полностью. Она остается очень интересно, в гибриде с классическим стилем".
© Courtesy of Tako MekvabidzeДизайнер Тако Меквабидзе и ее коллекция
Дизайнер Тако Меквабидзе и ее коллекция
© Courtesy of Tako Mekvabidze
По словам дизайнера, каблуки и спортивные брюки сегодня стали более востребованными. "Наверное, все это связано с тем, что люди носили все только домашнее за эти последние годы и им надоело", – считает Меквабидзе.
© Courtesy of Tako MekvabidzeДизайнер Тако Меквабидзе и ее коллекция
Дизайнер Тако Меквабидзе и ее коллекция
© Courtesy of Tako Mekvabidze
Однообразная жизнь, которую принесла с собой пандемия, сделала потребности людей более капризными и особенными, говорит Тако. Сегодня они хотят выглядеть особенно, впечатлять других и даже себя.
© Courtesy of Tako MekvabidzeДизайнер Тако Меквабидзе и ее коллекция
Дизайнер Тако Меквабидзе и ее коллекция
© Courtesy of Tako Mekvabidze
"Два года ничего не происходило. Мы жили однообразной жизнью, у нас была одна и та же рутина. Сейчас мы, дизайнеры, должны отвечать требованиям людей, а это красиво одетый человек", – подчеркнула Меквабидзе.
© Courtesy of Tako MekvabidzeДизайнер Тако Меквабидзе и ее коллекция
Дизайнер Тако Меквабидзе и ее коллекция
© Courtesy of Tako Mekvabidze
Что касается коллекции, которую дизайнер представила на Mercedes-Benz Fashion Week, то она состояла из 40 нарядов. По ее словам, это рекордное количество нарядов, когда-либо представленных ею на Неделе моды.
© Courtesy of Tako MekvabidzeДизайнер Тако Меквабидзе и ее коллекция
Дизайнер Тако Меквабидзе и ее коллекция
© Courtesy of Tako Mekvabidze
"Я не помню, чтобы я создавала столько нарядов. Максимум – 25. Это тоже, наверное, признак того, что я сильно соскучилась по всему этому. Что называется, вошла во вкус", – отметила Меквабидзе.
© Courtesy of Tako MekvabidzeДизайнер Тако Меквабидзе и ее коллекция
Дизайнер Тако Меквабидзе и ее коллекция
© Courtesy of Tako Mekvabidze
Новшеством в этом году для дома моды Тако Меквабидзе стало добавление мужской линии. Вдохновением же стал призыв "Пусть каждый человек живет так, как хочет".
© Courtesy of Tako MekvabidzeДизайнер Тако Меквабидзе и ее коллекция
Дизайнер Тако Меквабидзе и ее коллекция
© Courtesy of Tako Mekvabidze
Следовательно, в коллекцию попали люди разных профессий: танцоры, педагоги, женщины, которые каждый вечер проводят время в клубе, и так далее.
© Courtesy of Tako MekvabidzeДизайнер Тако Меквабидзе и ее коллекция
Дизайнер Тако Меквабидзе и ее коллекция
© Courtesy of Tako Mekvabidze
Самым активным заказчиком дома моды Тако Меквабидзе на данный момент остаются США. Последним крупным проектом было сотрудничество с всемирно известной певицей Кристиной Алигерой.
© Courtesy of Tako MekvabidzeДизайнер Тако Меквабидзе и ее коллекция
Дизайнер Тако Меквабидзе и ее коллекция
© Courtesy of Tako Mekvabidze
Дом Тако Меквабидзе одевает многих и в Голливуде. А сейчас ее брэндом активно заинтересовались и в Китае, который после пандемии коронавируса налаживает новые связи в сфере моды.