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Подросток выступил обвинителем – что произошло на западе Грузии
Подросток выступил обвинителем – что произошло на западе Грузии
В данный момент родственники находятся в заключении и ждут предъявления обвинений 24.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-24T19:09+0400
2023-05-24T19:09+0400
2023-05-24T19:09+0400
грузия
новости
происшествия
семейное насилие
мвд грузии
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Показания подростка стали решающими для задержания его отца и дяди в регионе Имерети, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, МВД Грузии начало расследование по статье "семейное насилие" после того, как к ним обратился подросток с жалобой на родственников. Телеканал выяснил, что насилие связано с конфликтом родителей ребенка, которые давно в разводе. В данный момент родственники находятся в заключении и ждут предъявления обвинений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, семейное насилие, мвд грузии
грузия, новости, происшествия, семейное насилие, мвд грузии
Подросток выступил обвинителем – что произошло на западе Грузии
В данный момент родственники находятся в заключении и ждут предъявления обвинений
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Показания подростка стали решающими для задержания его отца и дяди в регионе Имерети, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, МВД Грузии начало расследование по статье "семейное насилие" после того, как к ним обратился подросток с жалобой на родственников.
Телеканал выяснил, что насилие связано с конфликтом родителей ребенка, которые давно в разводе.
В данный момент родственники находятся в заключении и ждут предъявления обвинений.