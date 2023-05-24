https://sputnik-georgia.ru/20230524/podrostok-vystupil-obvinitelem--chto-proizoshlo-na-zapade-gruzii-277990599.html

Подросток выступил обвинителем – что произошло на западе Грузии

Подросток выступил обвинителем – что произошло на западе Грузии

В данный момент родственники находятся в заключении и ждут предъявления обвинений 24.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-24T19:09+0400

2023-05-24T19:09+0400

2023-05-24T19:09+0400

грузия

новости

происшествия

семейное насилие

мвд грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24048/01/240480135_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_2848187267c6686e4ac56c11b2efa72a.jpg

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Показания подростка стали решающими для задержания его отца и дяди в регионе Имерети, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, МВД Грузии начало расследование по статье "семейное насилие" после того, как к ним обратился подросток с жалобой на родственников. Телеканал выяснил, что насилие связано с конфликтом родителей ребенка, которые давно в разводе. В данный момент родственники находятся в заключении и ждут предъявления обвинений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, семейное насилие, мвд грузии