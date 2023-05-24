https://sputnik-georgia.ru/20230524/pravitelstvo-podgotovilo-klip-po-sluchayu-dnya-nezavisimosti-gruzii-277956326.html

Правительство подготовило клип по случаю Дня независимости Грузии

Правительство подготовило клип по случаю Дня независимости Грузии

В видеоролике приняли участие известные общественные деятели, которые делятся своими мыслями о том, что такое свобода 24.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-24T10:39+0400

2023-05-24T10:39+0400

2023-05-24T10:39+0400

день независимости

день независимости грузии

день независимости грузии

день независимости грузии

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Правительство Грузии подготовило видеоклип по случаю Дня независимости страны. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. В видеоролике приняли участие грузинские общественные деятели, которые делятся своими мыслями о том, что такое свобода:Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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