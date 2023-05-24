https://sputnik-georgia.ru/20230524/pravitelstvo-podgotovilo-klip-po-sluchayu-dnya-nezavisimosti-gruzii-277956326.html
Правительство подготовило клип по случаю Дня независимости Грузии
Правительство подготовило клип по случаю Дня независимости Грузии
В видеоролике приняли участие известные общественные деятели, которые делятся своими мыслями о том, что такое свобода 24.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-24T10:39+0400
2023-05-24T10:39+0400
2023-05-24T10:39+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Правительство Грузии подготовило видеоклип по случаю Дня независимости страны. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. В видеоролике приняли участие грузинские общественные деятели, которые делятся своими мыслями о том, что такое свобода:Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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день независимости, день независимости грузии, день независимости грузии, день независимости грузии, грузия, новости, тбилиси, ноэ жордания, илико сухишвили, нона гаприндашвили, правительство грузии, правительство грузии
день независимости, день независимости грузии, день независимости грузии, день независимости грузии, грузия, новости, тбилиси, ноэ жордания, илико сухишвили, нона гаприндашвили, правительство грузии, правительство грузии
Правительство подготовило клип по случаю Дня независимости Грузии
В видеоролике приняли участие известные общественные деятели, которые делятся своими мыслями о том, что такое свобода
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Правительство Грузии подготовило видеоклип по случаю Дня независимости страны.
Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.
В видеоролике
приняли участие грузинские общественные деятели, которые делятся своими мыслями о том, что такое свобода:
Леван Гигинеишвили (профессор ТГУ) – "Свобода – это любить истину, больше себя, и разделить это желание с другим. Ощущение бесконечности – это свобода";
Илико Сухишвили (хореограф) – "Главнейшее условие бытия. Это не статичное состояние. Для него необходима борьба";
Нона Гаприндашвили (шахматистка) – "Свобода для меня – единственное достойное выражение внутренней веры";
Гоги Алекси-Месхишвили (сценограф, художник) – "Когда человек свободно мыслит, он сделает так, чтобы шаг совершил не только он, но и множество людей вокруг него";
Эльдар Шенгелая (кинорежиссер) – "Свобода, в первую очередь, это любовь".
Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.