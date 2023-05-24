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Премьер Грузии приветствует позицию Китая по конфликту на Украине
Премьер Грузии приветствует позицию Китая по конфликту на Украине
Гарибашвили вместе с грузинской делегацией принимает участие в ежегодном экономическом форуме в Катаре 24.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-24T11:56+0400
2023-05-24T11:56+0400
2023-05-24T12:07+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили приветствует позицию Китая – в роли посредника между Россией и Украиной. Гарибашвили вместе с грузинской делегацией принимает участие в ежегодном Катарском экономическом форуме высокого уровня. По словам Гарибашвили, он "человек мира" и верит в стабильность и переговоры.Грузия и Катар установили дипломатические отношения в 1993 году. В ноябре 2012 года в Катаре открылось посольство Грузии, а в августе 2013-го в Грузии появилось катарское диппредставительство. В 2022 году товарооборот между странами вырос на 71,6% по сравнению с 2021 годом и составил 5,9 миллиона долларов.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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обострение ситуации вокруг украины 2022, новости, политика, грузия, китай, украина, тбилиси, ираклий гарибашвили
обострение ситуации вокруг украины 2022, новости, политика, грузия, китай, украина, тбилиси, ираклий гарибашвили
Премьер Грузии приветствует позицию Китая по конфликту на Украине
11:56 24.05.2023 (обновлено: 12:07 24.05.2023)
Гарибашвили вместе с грузинской делегацией принимает участие в ежегодном экономическом форуме в Катаре
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили приветствует позицию Китая – в роли посредника между Россией и Украиной.
Гарибашвили вместе с грузинской делегацией принимает участие в ежегодном Катарском экономическом форуме высокого уровня.
"Знаете, что делает Китай в течение этого кризиса? Думаю, это очень умный подход – пытается быть посредником между Украиной и Россией. Я, действительно, приветствую любые усилия любой страны и любого лидера, которые подтолкнут страны к миру, переговорам, приложат определенные усилия", – заявил Гарибашвили.
По словам Гарибашвили, он "человек мира" и верит в стабильность и переговоры.
Грузия и Катар установили дипломатические отношения в 1993 году. В ноябре 2012 года в Катаре открылось посольство Грузии, а в августе 2013-го в Грузии появилось катарское диппредставительство. В 2022 году товарооборот между странами вырос на 71,6% по сравнению с 2021 годом и составил 5,9 миллиона долларов.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.