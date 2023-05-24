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Премьер Грузии приветствует позицию Китая по конфликту на Украине

Премьер Грузии приветствует позицию Китая по конфликту на Украине

Гарибашвили вместе с грузинской делегацией принимает участие в ежегодном экономическом форуме в Катаре 24.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-24T11:56+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили приветствует позицию Китая – в роли посредника между Россией и Украиной. Гарибашвили вместе с грузинской делегацией принимает участие в ежегодном Катарском экономическом форуме высокого уровня. По словам Гарибашвили, он "человек мира" и верит в стабильность и переговоры.Грузия и Катар установили дипломатические отношения в 1993 году. В ноябре 2012 года в Катаре открылось посольство Грузии, а в августе 2013-го в Грузии появилось катарское диппредставительство. В 2022 году товарооборот между странами вырос на 71,6% по сравнению с 2021 годом и составил 5,9 миллиона долларов.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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обострение ситуации вокруг украины 2022, новости, политика, грузия, китай, украина, тбилиси, ираклий гарибашвили