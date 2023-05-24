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Приметы на Вознесение Господне 2023: что нельзя делать в праздник

Приметы на Вознесение Господне 2023: что нельзя делать в праздник

Вознесение Господне – один из главных церковных праздников, с которым связано много запретов и примет 24.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-24T15:38+0400

2023-05-24T15:38+0400

2023-05-24T15:38+0400

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Что нельзя делать на Вознесение Господне, о народных приметах православного праздника, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя на Вознесение Господне делать тяжелую работу. В праздник также нельзя стирать и убирать – желательно этот день посвятить молитвам и размышлениям о Господе. На Вознесение нельзя плевать на землю и выносить мусор – это плохая примета, так как в праздник считается, что Спаситель еще продолжает свой земной путь по дорогам. На Вознесение в церквях панихиды не служат, поэтому в праздник нельзя отпевать усопших. В Вознесение выносят и прячут Плащаницу, которая 40 дней пребывала на церковном Престоле, поэтому в праздник нельзя произносить "Христос Воскрес". Нельзя на Вознесение Господне завидовать, сквернословить, ругаться или желать кому-то зла. В праздник также нельзя предаваться пьянству и чревоугодию. В Вознесение Господне поста нет, однако венчаться нельзя, так как обряд венчания по большим церковным праздникам не проводят. Приметы праздника По народным приметам даже куры на Вознесение Господне не несут яиц, поэтому работать в праздник нельзя. Однако, если курица снесла яйцо в праздник – это хорошая примета. В старину, снесенное на Вознесение яйцо заговаривали на удачу и прятали на чердаке, чтобы защитить дом от бед, а членов семьи – от болезней. Есть примета, что если что-то попросить на Вознесение у Бога – обязательно исполнится. Однако просить о финансовом благополучии нельзя – это плохая примета, попросить деньги можно только на лечение. Плохая примета – дождь на Вознесение Господне. Она предвещает болезнь домашних животных и скудный урожай. Однако проливные продолжительные дожди давали надежду, что беды пройдут стороной. По народным приметам купание в Вознесение Господне может уберечь от всех болезней, поэтому в праздник люди купались в близлежащих водоемах. Росу на Вознесение Господне считают слезами земли о Спасителе, который в этот день ее покидает. Поэтому пить и умываться утренней росой в праздник – хорошая примета, она дарит здоровье и красоту. Ночь перед праздником называют соловьиной, однако, плохая примета – ловить на Вознесение Господне соловьев, так как можно привлечь неприятности. По приметам на Вознесение возрастает сила целебных растений, поэтому знахари ходили в праздник на заготовку лекарственных трав. Материал подготовлен на основе открытых источников

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