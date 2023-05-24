https://sputnik-georgia.ru/20230524/problemy-na-30-let--kaladze-obnadezhil-postradavshikh-ot-zhilischnykh-kooperativov-277975859.html
Проблемы на 30 лет – Каладзе обнадежил пострадавших от жилищных кооперативов
Проблемы на 30 лет – Каладзе обнадежил пострадавших от жилищных кооперативов
Идет работа над решением проблем около 1 тысячи пострадавших от жилищных кооперативов "лихих 90-х" 24.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-24T14:34+0400
2023-05-24T14:34+0400
2023-05-24T14:53+0400
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мэрия тбилиси
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси предоставит квартиры всем, кто за последние 30 лет пострадал от жилищно-строительных кооперативов в столице, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании правительства.Пострадавшими от недобросовестных жилищно-строительных кооперативов в Тбилиси к этому времени признаны 3,5 тысячи человек. По словам мэра, полагающееся жилье уже получили 2,5 тысячи человек, и вскоре еще около 1 тысячи человек получат квартиры.По его словам, планируется выполнение 28 проектов. Мэрия уже выдала разрешение на строительство 15 из 28 объектов, предназначенных примерно для 1 тысячи человек. На этапе выдачи разрешения на строительство находятся девять проектов, после выполнения которых квартиры получат около 550 человек.Еще четыре проекта находятся на этапе оформления соглашения с инвесторами, победившими в тендерах. Жилье в этих домах получат около 400 человек. "На сегодняшний день поступили заявки еще около 615 пострадавших лиц, и обеспечение этих граждан альтернативным жильем произойдет в течение текущего и последующих лет", – заявил Каладзе.При этом он поблагодарил представителей служб мэрии и строительных компаний, которые включены в решение проблем пострадавших от жилищно-строительных кооперативов в период "лихих 90-х".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, мэрия тбилиси
Проблемы на 30 лет – Каладзе обнадежил пострадавших от жилищных кооперативов
14:34 24.05.2023 (обновлено: 14:53 24.05.2023)
Идет работа над решением проблем около 1 тысячи пострадавших от жилищных кооперативов "лихих 90-х"
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси предоставит квартиры всем, кто за последние 30 лет пострадал от жилищно-строительных кооперативов в столице, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании правительства.
Пострадавшими от недобросовестных жилищно-строительных кооперативов в Тбилиси к этому времени признаны 3,5 тысячи человек. По словам мэра, полагающееся жилье уже получили 2,5 тысячи человек, и вскоре еще около 1 тысячи человек получат квартиры.
"Все семьи будут удовлетворены (жильем – ред.)... Это проблема длиной в 30 лет, и мы являемся представителями того правительства, которое делает конкретные шаги для удовлетворения этих людей жилплощадью", – сказал Каладзе.
По его словам, планируется выполнение 28 проектов.
Мэрия уже выдала разрешение на строительство 15 из 28 объектов, предназначенных примерно для 1 тысячи человек. На этапе выдачи разрешения на строительство находятся девять проектов, после выполнения которых квартиры получат около 550 человек.
Еще четыре проекта находятся на этапе оформления соглашения с инвесторами, победившими в тендерах. Жилье в этих домах получат около 400 человек.
"На сегодняшний день поступили заявки еще около 615 пострадавших лиц, и обеспечение этих граждан альтернативным жильем произойдет в течение текущего и последующих лет", – заявил Каладзе.
При этом он поблагодарил представителей служб мэрии и строительных компаний, которые включены в решение проблем пострадавших от жилищно-строительных кооперативов в период "лихих 90-х".