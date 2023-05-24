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Проект закона о туризме доработан: насколько он нравится бизнесу?
Проект закона о туризме доработан: насколько он нравится бизнесу?
Законопроект, по предварительным данным, коснется как компаний туроператоров и гидов, так и гостиничного сектора 24.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-24T09:01+0400
2023-05-24T09:01+0400
2023-05-24T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Власти Грузии совместно с бизнес-сектором практически завершили работу над новым законом "О туризме", который будет полностью регулировать эту сферу в стране, заявил экономист и менеджер НПО "Реформетр" Георгий Папава. Работа над проектом началась около двух лет назад. По данным правительства, реформа коснется всех отраслей туризма и приведет все регулирование в этой сфере к единому стандарту. При этом он отметил, что частный сектор считает важным принятие закона из-за сложившейся ситуации в сфере туризма. "Мы опросили заинтересованные стороны о содержании и адекватности реформы. В государственно-частном диалоге приняли участие около 30 человек, большинство из которых были представителями различных объединений", – сказал Папава. В целом, по словам Папава, реформа получила оценку выше 7 баллов из 10. "Что является достаточно хорошей оценкой", – отметил он.По предварительным данным, законопроект коснется как компаний туроператоров и гидов, так и гостиничного сектора. Ранее правительство заявляло о необходимости сертификации в этой сфере и разрешений на работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, туризм, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм
грузия, экономика, новости, туризм, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм
Проект закона о туризме доработан: насколько он нравится бизнесу?
Законопроект, по предварительным данным, коснется как компаний туроператоров и гидов, так и гостиничного сектора
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Власти Грузии совместно с бизнес-сектором практически завершили работу над новым законом "О туризме", который будет полностью регулировать эту сферу в стране, заявил экономист и менеджер НПО "Реформетр" Георгий Папава.
Работа над проектом началась около двух лет назад. По данным правительства, реформа коснется всех отраслей туризма и приведет все регулирование в этой сфере к единому стандарту.
"Я думаю, что законопроект будет инициирован в ближайшее время. И в ходе первого и последующих слушаний некоторые вопросы будут уточняться", – сказал Папава.
При этом он отметил, что частный сектор считает важным принятие закона из-за сложившейся ситуации в сфере туризма.
"Мы опросили заинтересованные стороны о содержании и адекватности реформы. В государственно-частном диалоге приняли участие около 30 человек, большинство из которых были представителями различных объединений", – сказал Папава.
В целом, по словам Папава, реформа получила оценку выше 7 баллов из 10. "Что является достаточно хорошей оценкой", – отметил он.
По предварительным данным, законопроект коснется как компаний туроператоров и гидов, так и гостиничного сектора.
Ранее правительство заявляло о необходимости сертификации в этой сфере и разрешений на работу.