https://sputnik-georgia.ru/20230524/proekt-zakona-o-turizme-dorabotan-naskolko-on-nravitsya-biznesu-277952674.html

Проект закона о туризме доработан: насколько он нравится бизнесу?

Проект закона о туризме доработан: насколько он нравится бизнесу?

Законопроект, по предварительным данным, коснется как компаний туроператоров и гидов, так и гостиничного сектора 24.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-24T09:01+0400

2023-05-24T09:01+0400

2023-05-24T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Власти Грузии совместно с бизнес-сектором практически завершили работу над новым законом "О туризме", который будет полностью регулировать эту сферу в стране, заявил экономист и менеджер НПО "Реформетр" Георгий Папава. Работа над проектом началась около двух лет назад. По данным правительства, реформа коснется всех отраслей туризма и приведет все регулирование в этой сфере к единому стандарту. При этом он отметил, что частный сектор считает важным принятие закона из-за сложившейся ситуации в сфере туризма. "Мы опросили заинтересованные стороны о содержании и адекватности реформы. В государственно-частном диалоге приняли участие около 30 человек, большинство из которых были представителями различных объединений", – сказал Папава. В целом, по словам Папава, реформа получила оценку выше 7 баллов из 10. "Что является достаточно хорошей оценкой", – отметил он.По предварительным данным, законопроект коснется как компаний туроператоров и гидов, так и гостиничного сектора. Ранее правительство заявляло о необходимости сертификации в этой сфере и разрешений на работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, туризм, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм