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Скончалась американская певица Тина Тернер
Скончалась американская певица Тина Тернер
"Королева рок-н-ролла" мирно умерла сегодня после долгой болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха 24.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-24T23:02+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Американская и швейцарская певица Тина Тернер умерла в среду в возрасте 83 лет, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление представителя певицы."Тина Тернер, "королева рок-н-ролла", мирно умерла сегодня в возрасте 83 лет после долгой болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха в Швейцарии", – говорится в заявлении. В заявлении отмечается, что вместе с Тернер мир потерял легенду музыки и образец для подражания.Тина Тернер, при рождении Анна Мэй Буллок, родилась 26 ноября 1939 в городе Натбуш, Теннесси – американская и швейцарская певица, автор песен, актриса и танцовщица. Обладательница восьми премий "Грэмми". За свой артистизм, темперамент и сценическую экспрессивность она носила титул "Королевы рок-н-ролла".Тина значится в десятке самых лучших танцоров мира. Журнал "Rolling Stone" назвал ее одной из величайших певиц современности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Скончалась американская певица Тина Тернер
23:02 24.05.2023 (обновлено: 23:19 24.05.2023)
"Королева рок-н-ролла" мирно умерла сегодня после долгой болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Американская и швейцарская певица Тина Тернер умерла в среду в возрасте 83 лет, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление представителя певицы.
"Тина Тернер, "королева рок-н-ролла", мирно умерла сегодня в возрасте 83 лет после долгой болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха в Швейцарии", – говорится в заявлении.
В заявлении отмечается, что вместе с Тернер мир потерял легенду музыки и образец для подражания.
Тина Тернер, при рождении Анна Мэй Буллок, родилась 26 ноября 1939 в городе Натбуш, Теннесси – американская и швейцарская певица, автор песен, актриса и танцовщица. Обладательница восьми премий "Грэмми". За свой артистизм, темперамент и сценическую экспрессивность она носила титул "Королевы рок-н-ролла".
Тина значится в десятке самых лучших танцоров мира. Журнал "Rolling Stone" назвал ее одной из величайших певиц современности.