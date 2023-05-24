https://sputnik-georgia.ru/20230524/skonchalas-amerikanskaya-pevitsa-tina-terner-277996263.html

Скончалась американская певица Тина Тернер

Скончалась американская певица Тина Тернер

"Королева рок-н-ролла" мирно умерла сегодня после долгой болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха 24.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-24T23:02+0400

2023-05-24T23:02+0400

2023-05-24T23:19+0400

новости

в мире

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/18/277995899_0:169:3039:1878_1920x0_80_0_0_9b6dabbdcd74bb65f48f7f8bfa0c9bd0.jpg

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Американская и швейцарская певица Тина Тернер умерла в среду в возрасте 83 лет, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление представителя певицы."Тина Тернер, "королева рок-н-ролла", мирно умерла сегодня в возрасте 83 лет после долгой болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха в Швейцарии", – говорится в заявлении. В заявлении отмечается, что вместе с Тернер мир потерял легенду музыки и образец для подражания.Тина Тернер, при рождении Анна Мэй Буллок, родилась 26 ноября 1939 в городе Натбуш, Теннесси – американская и швейцарская певица, автор песен, актриса и танцовщица. Обладательница восьми премий "Грэмми". За свой артистизм, темперамент и сценическую экспрессивность она носила титул "Королевы рок-н-ролла".Тина значится в десятке самых лучших танцоров мира. Журнал "Rolling Stone" назвал ее одной из величайших певиц современности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, в мире, общество