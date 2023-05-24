https://sputnik-georgia.ru/20230524/sluzhba-chs-gruzii-obyavila-vakansii-na-pozitsiyu-sezonnogo-spasatelya-277994306.html
Служба ЧС Грузии объявила вакансии на позицию сезонного спасателя
Служба ЧС Грузии объявила вакансии на позицию сезонного спасателя
По истечении контракта, при желании, у сезонного спасателя будет возможность продолжить работу в Службе управления чрезвычайными ситуациями 24.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-24T22:23+0400
2023-05-24T22:23+0400
2023-05-24T22:23+0400
грузия
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спасатели
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии объявляет набор на позицию сезонного спасателя, сообщает пресс-служба ведомства. На должность сезонного спасателя принимаются граждане в возрасте от 18 до 35 лет, в совершенстве владеющие плаванием. Для детальной информации нужно позвонить на следующему номеру: 591 80 33 34. Во время прошлого летнего сезона на берегах моря, рек и озер каждый день дежурили более 320 пожарных-спасателей. Зарплата сезонных спасателей, по сравнению с предыдущими годами, в 2022 году была увеличена на 25%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, спасатели, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
грузия, новости, общество, спасатели, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Служба ЧС Грузии объявила вакансии на позицию сезонного спасателя
По истечении контракта, при желании, у сезонного спасателя будет возможность продолжить работу в Службе управления чрезвычайными ситуациями
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии объявляет набор на позицию сезонного спасателя, сообщает пресс-служба ведомства.
На должность сезонного спасателя принимаются граждане в возрасте от 18 до 35 лет, в совершенстве владеющие плаванием.
Заинтересованные лица должны иметь справку о состоянии здоровья. По истечении контракта, при желании, у сезонного спасателя будет возможность продолжить работу в Службе управления чрезвычайными ситуациями.
Для детальной информации нужно позвонить на следующему номеру: 591 80 33 34.
Во время прошлого летнего сезона на берегах моря, рек и озер каждый день дежурили более 320 пожарных-спасателей.
Зарплата сезонных спасателей, по сравнению с предыдущими годами, в 2022 году была увеличена на 25%.