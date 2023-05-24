https://sputnik-georgia.ru/20230524/sluzhba-chs-gruzii-obyavila-vakansii-na-pozitsiyu-sezonnogo-spasatelya-277994306.html

Служба ЧС Грузии объявила вакансии на позицию сезонного спасателя

Служба ЧС Грузии объявила вакансии на позицию сезонного спасателя

По истечении контракта, при желании, у сезонного спасателя будет возможность продолжить работу в Службе управления чрезвычайными ситуациями 24.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-24T22:23+0400

2023-05-24T22:23+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии объявляет набор на позицию сезонного спасателя, сообщает пресс-служба ведомства. На должность сезонного спасателя принимаются граждане в возрасте от 18 до 35 лет, в совершенстве владеющие плаванием. Для детальной информации нужно позвонить на следующему номеру: 591 80 33 34. Во время прошлого летнего сезона на берегах моря, рек и озер каждый день дежурили более 320 пожарных-спасателей. Зарплата сезонных спасателей, по сравнению с предыдущими годами, в 2022 году была увеличена на 25%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, спасатели, служба по управлению чрезвычайными ситуациями