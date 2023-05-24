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Служба ЧС Грузии объявила вакансии на позицию сезонного спасателя
Служба ЧС Грузии объявила вакансии на позицию сезонного спасателя
По истечении контракта, при желании, у сезонного спасателя будет возможность продолжить работу в Службе управления чрезвычайными ситуациями 24.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-24T22:23+0400
2023-05-24T22:23+0400
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служба по управлению чрезвычайными ситуациями
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии объявляет набор на позицию сезонного спасателя, сообщает пресс-служба ведомства. На должность сезонного спасателя принимаются граждане в возрасте от 18 до 35 лет, в совершенстве владеющие плаванием. Для детальной информации нужно позвонить на следующему номеру: 591 80 33 34. Во время прошлого летнего сезона на берегах моря, рек и озер каждый день дежурили более 320 пожарных-спасателей. Зарплата сезонных спасателей, по сравнению с предыдущими годами, в 2022 году была увеличена на 25%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, спасатели, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
грузия, новости, общество, спасатели, служба по управлению чрезвычайными ситуациями

Служба ЧС Грузии объявила вакансии на позицию сезонного спасателя

22:23 24.05.2023
© Courtesy of Emergency Management Service of GeorgiaВ Грузии наградили спасателей за работу в морском сезоне
В Грузии наградили спасателей за работу в морском сезоне - Sputnik Грузия, 1920, 24.05.2023
© Courtesy of Emergency Management Service of Georgia
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По истечении контракта, при желании, у сезонного спасателя будет возможность продолжить работу в Службе управления чрезвычайными ситуациями
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии объявляет набор на позицию сезонного спасателя, сообщает пресс-служба ведомства.
На должность сезонного спасателя принимаются граждане в возрасте от 18 до 35 лет, в совершенстве владеющие плаванием.
Заинтересованные лица должны иметь справку о состоянии здоровья. По истечении контракта, при желании, у сезонного спасателя будет возможность продолжить работу в Службе управления чрезвычайными ситуациями.
Для детальной информации нужно позвонить на следующему номеру: 591 80 33 34.
Во время прошлого летнего сезона на берегах моря, рек и озер каждый день дежурили более 320 пожарных-спасателей.
Зарплата сезонных спасателей, по сравнению с предыдущими годами, в 2022 году была увеличена на 25%.
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