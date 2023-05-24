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"У нас очень хорошие отношения с Китаем" – премьер Грузии
"У нас очень хорошие отношения с Китаем" – премьер Грузии
Китай – третий по счету главный торговый партнер Грузии 24.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-24T12:57+0400
2023-05-24T12:57+0400
2023-05-24T13:22+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Грузия наращивает торгово-экономические связи с Китаем, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на пленарной дискуссии в рамках ежегодного Экономического форума Катара. Китай – третий по счету главный торговый партнер Грузии. Товарооборот между двумя странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 1,8 млрд долларов. Во внешнеторговом обороте Китай уступает первенство Турции и России. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. Страны завершили переговоры по соглашению о свободной торговле 5 октября 2016 года. Соответствующий меморандум министерство экономики и устойчивого развития Грузии и министерство коммерции КНР оформили в Тбилиси. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае. Переговоры Грузии и Китая стартовали 10 декабря 2015 года и прошли в три раунда, последний из которых состоялся в июле 2016 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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китай, грузия, новости, экономика, катар, тбилиси, ираклий гарибашвили
китай, грузия, новости, экономика, катар, тбилиси, ираклий гарибашвили
"У нас очень хорошие отношения с Китаем" – премьер Грузии
12:57 24.05.2023 (обновлено: 13:22 24.05.2023)
Китай – третий по счету главный торговый партнер Грузии
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Грузия наращивает торгово-экономические связи с Китаем, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на пленарной дискуссии в рамках ежегодного Экономического форума Катара.
Китай – третий по счету главный торговый партнер Грузии. Товарооборот между двумя странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 1,8 млрд долларов. Во внешнеторговом обороте Китай уступает первенство Турции и России.
"У нас очень хорошие отношения с Китаем. У нас есть соглашение о свободной торговле с Китаем. Мы наращиваем торговлю и экономические отношения с Китаем", – сказал Гарибашвили.
Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.
Страны завершили переговоры по соглашению о свободной торговле 5 октября 2016 года. Соответствующий меморандум министерство экономики и устойчивого развития Грузии и министерство коммерции КНР оформили в Тбилиси.
Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае.
Переговоры Грузии и Китая стартовали 10 декабря 2015 года и прошли в три раунда, последний из которых состоялся в июле 2016 года.