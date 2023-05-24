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Владимир Дорофеев о судах над журналистами в Латвии, работе на Sputnik и про свободу слова
Владимир Дорофеев о судах над журналистами в Латвии, работе на Sputnik и про свободу слова
Дело против латвийских журналистов, сотрудничавших с российскими СМИ, строится только на личном толковании закона бывшим чиновником из МИДа Латвии 24.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-24T10:14+0400
2023-05-24T10:14+0400
2023-05-24T10:14+0400
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Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил Владимир Дорофеев - один из журналистов, который оказался на скамье подсудимых из-за сотрудничества с медиагруппой "Россия сегодня".По его словам, в Латвии таких как он считают "врагами народа", а само латвийское общество настолько разогрето ненавистью, что оправдает любую подлость по отношению к свободе слова и журналистам.
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мультимедиа, видео, латвия, россия, sputnik, россия сегодня, видео
мультимедиа, видео, латвия, россия, sputnik, россия сегодня, видео
Владимир Дорофеев о судах над журналистами в Латвии, работе на Sputnik и про свободу слова
Дело против латвийских журналистов, сотрудничавших с российскими СМИ, строится только на личном толковании закона бывшим чиновником из МИДа Латвии
Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил Владимир Дорофеев - один из журналистов, который оказался на скамье подсудимых из-за сотрудничества с медиагруппой "Россия сегодня".
По его словам, в Латвии таких как он считают "врагами народа", а само латвийское общество настолько разогрето ненавистью, что оправдает любую подлость по отношению к свободе слова и журналистам.