https://sputnik-georgia.ru/20230524/vlasti-adzharii-nachali-stroitelstvo-doma-dlya-postradavshikh-vo-vremya-batumskoy-tragedii-277991675.html

Власти Аджарии начали строительство дома для пострадавших во время батумской трагедии

Власти Аджарии начали строительство дома для пострадавших во время батумской трагедии

На строительство жилого дома выделено более восьми миллионов лари, а работы должны завершить в августе 2024 года 24.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-24T19:36+0400

2023-05-24T19:36+0400

2023-05-24T20:14+0400

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батуми

торнике рижвадзе

обрушение жилого дома в батуми

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Строительство нового жилого дома для семей, пострадавших во время трагедии 8 октября 2021 года в Батуми, когда погибло девять человек, началось в курортном городе, сообщает пресс-служба правительства Аджарии. В Батуми 8 октября обрушилась часть пятиэтажного жилого дома с двухэтажной надстройкой. Под его обломками оказались 11 человек – выжили только двое, девять человек погибли, в том числе трое детей. По предварительной версии, причиной обрушения стал снос несущей стены и расширение подвала на первом этаже. На строительство жилого дома выделено более восьми миллионов лари (3,2 млн долларов). Работы должны завершить в августе 2024 года. Строительные работы будет осуществлять компания "Анаги". Все семьи, пострадавшие во время батумской трагедии, получат жилплощадь в новом доме. Причиной обрушения стала обычная халатность – хозяин квартиры на первом этаже поручил рабочим снести несущую стену, чтобы расширить пространство. Суд приговорил владельца квартиры Заура Будагова к четырем годам, а рабочих Гусейна и Георгия Сурманидзе – к трем годам тюрьмы каждого, признав их виновными в нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшим причинение смерти человека или иные тяжкие последствия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, аджария, батуми, торнике рижвадзе, обрушение жилого дома в батуми