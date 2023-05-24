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Выставка "Первая Демократическая Республика Грузия" открывается в Тбилиси

Выставка "Первая Демократическая Республика Грузия" открывается в Тбилиси

Посетители увидят на экспозиции уникальные документы и материалы, отражающие историю страны в 1918-1921 годах 24.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Экспозиция "Первая Демократическая Республика Грузия" откроется в честь 105-летия провозглашения независимости страны в выставочном павильоне Национального архива министерства юстиции 24 мая. На выставке будут представлены хранящиеся в Национальном архиве различные материалы, отражающие историю Грузии в 1918-1921 годах. Среди документов – символы Первой республики, акты независимости, эскизы герба, флага, ноты гимна, архивные документы, отражающие историю торжественного празднования 26 мая, а также политическую, общественную и культурную жизнь страны. Кроме того, посетители увидят образцы оружия периода Первой республики. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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