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Выставка "Первая Демократическая Республика Грузия" открывается в Тбилиси
Выставка "Первая Демократическая Республика Грузия" открывается в Тбилиси
Посетители увидят на экспозиции уникальные документы и материалы, отражающие историю страны в 1918-1921 годах 24.05.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Экспозиция "Первая Демократическая Республика Грузия" откроется в честь 105-летия провозглашения независимости страны в выставочном павильоне Национального архива министерства юстиции 24 мая. На выставке будут представлены хранящиеся в Национальном архиве различные материалы, отражающие историю Грузии в 1918-1921 годах. Среди документов – символы Первой республики, акты независимости, эскизы герба, флага, ноты гимна, архивные документы, отражающие историю торжественного празднования 26 мая, а также политическую, общественную и культурную жизнь страны. Кроме того, посетители увидят образцы оружия периода Первой республики. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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ноэ жордания, день независимости, день независимости грузии, день независимости грузии, день независимости грузии, день независимости, грузия, новости, общество, национальный архив грузии, выставка
ноэ жордания, день независимости, день независимости грузии, день независимости грузии, день независимости грузии, день независимости, грузия, новости, общество, национальный архив грузии, выставка

Выставка "Первая Демократическая Республика Грузия" открывается в Тбилиси

10:01 24.05.2023
© Photo: National Library of Georgia / Конгресс народной гвардии - это группа участников. И. Карцивадзе, М. Вардоян, Р. Арсенидзе, Р. Ауштров, Г. Махарадзе, Ноэ Хомерики, Григол Лорткипанидзе, Ное Жордания, В. Джугели, Ноэ Рамишвили
Конгресс народной гвардии - это группа участников. И. Карцивадзе, М. Вардоян, Р. Арсенидзе, Р. Ауштров, Г. Махарадзе, Ноэ Хомерики, Григол Лорткипанидзе, Ное Жордания, В. Джугели, Ноэ Рамишвили - Sputnik Грузия, 1920, 24.05.2023
© Photo: National Library of Georgia /
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Посетители увидят на экспозиции уникальные документы и материалы, отражающие историю страны в 1918-1921 годах
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Экспозиция "Первая Демократическая Республика Грузия" откроется в честь 105-летия провозглашения независимости страны в выставочном павильоне Национального архива министерства юстиции 24 мая.
На выставке будут представлены хранящиеся в Национальном архиве различные материалы, отражающие историю Грузии в 1918-1921 годах.
© Photo: National Library of Georgia / Ноэ Жордания и Ноэ Рамишвили с другими членами правительства Грузии
Ноэ Жордания и Ноэ Рамишвили с другими членами правительства Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 23.05.2023
Ноэ Жордания и Ноэ Рамишвили с другими членами правительства Грузии
© Photo: National Library of Georgia /
Среди документов – символы Первой республики, акты независимости, эскизы герба, флага, ноты гимна, архивные документы, отражающие историю торжественного празднования 26 мая, а также политическую, общественную и культурную жизнь страны.
Кроме того, посетители увидят образцы оружия периода Первой республики.
© Photo: National Library of Georgia / Члены правительство независимой Грузии: Рамишвили Ноэ, Алекси Месхишвили, Ноэ Жордания, Георгий Ласхишвили, Георгий Журули
Члены правительство независимой Грузии: Рамишвили Ноэ, Алекси Месхишвили, Ноэ Жордания, Георгий Ласхишвили, Георгий Журули - Sputnik Грузия, 1920, 23.05.2023
Члены правительство независимой Грузии: Рамишвили Ноэ, Алекси Месхишвили, Ноэ Жордания, Георгий Ласхишвили, Георгий Журули
© Photo: National Library of Georgia /
Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.
Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.
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