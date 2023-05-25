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Как проспект Руставели украсили ко Дню независимости Грузии - фото
Как проспект Руставели украсили ко Дню независимости Грузии - фото
Множество праздничных мероприятий пройдет на проспекте Руставели в День независимости Грузии 26 мая. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как украсили... 25.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-25T00:03+0400
2023-05-25T00:03+0400
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день независимости грузии
день независимости грузии
день независимости грузии
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Власти Грузии масштабно отметят День независимости страны. В центре города запланирована обширная программа праздничных мероприятий, которые будут проходить в течение дня.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, день независимости, день независимости грузии, день независимости грузии, день независимости грузии, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, день независимости, день независимости грузии, день независимости грузии, день независимости грузии, фото
Как проспект Руставели украсили ко Дню независимости Грузии - фото
Множество праздничных мероприятий пройдет на проспекте Руставели в День независимости Грузии 26 мая. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как украсили проспект.
Власти Грузии масштабно отметят День независимости страны. В центре города запланирована обширная программа праздничных мероприятий, которые будут проходить в течение дня.
© photo: Sputnik / Stringer
Проспект Руставели преобразился.
Проспект Руставели преобразился.
© photo: Sputnik / Stringer
Ко Дню независимости главная улица столицы украшена по-новому.
Ко Дню независимости главная улица столицы украшена по-новому.
© photo: Sputnik / Stringer
Праздник уже совсем скоро и тысячи тбилисцев и гостей города сами увидят, как красив центр города.
Праздник уже совсем скоро и тысячи тбилисцев и гостей города сами увидят, как красив центр города.
© photo: Sputnik / Stringer
Вдоль всего проспекта разместили праздничные ленты над проезжей частью дороги.
Вдоль всего проспекта разместили праздничные ленты над проезжей частью дороги.
© photo: Sputnik / Stringer
На ветру ленточки красиво развеваются.
На ветру ленточки красиво развеваются.
© photo: Sputnik / Stringer
Красные и белые ленты символизируют цвета государственного флага Грузии.
Красные и белые ленты символизируют цвета государственного флага Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer
Теперь проехать на машине по проспекту Руставели стало намного интереснее.
Теперь проехать на машине по проспекту Руставели стало намного интереснее.
© photo: Sputnik / Stringer
Ленточки, развевающиеся над проспектом, создают настоящую праздничную атмосферу.
Ленточки, развевающиеся над проспектом, создают настоящую праздничную атмосферу.
© photo: Sputnik / Stringer
Такая подготовка ко Дню независимости надолго запомнится жителям Тбилиси.
Такая подготовка ко Дню независимости надолго запомнится жителям Тбилиси.
© photo: Sputnik / Stringer
В День независимости в центре города пройдет множество праздничных мероприятий.
В День независимости в центре города пройдет множество праздничных мероприятий.
© photo: Sputnik / Stringer
В центре столицы вечером пройдет огромный концерт.
В центре столицы вечером пройдет огромный концерт.
© photo: Sputnik / Stringer
А в течение дня в центре города тбилисцев ждет множество развлечений и интересных событий.
А в течение дня в центре города тбилисцев ждет множество развлечений и интересных событий.