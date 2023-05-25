https://sputnik-georgia.ru/20230525/kak-prospekt-rustaveli-ukrasili-ko-dnyu-nezavisimosti-gruzii---foto-277987472.html

Как проспект Руставели украсили ко Дню независимости Грузии - фото

Как проспект Руставели украсили ко Дню независимости Грузии - фото

Множество праздничных мероприятий пройдет на проспекте Руставели в День независимости Грузии 26 мая. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как украсили... 25.05.2023, Sputnik Грузия

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день независимости грузии

день независимости грузии

день независимости грузии

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Власти Грузии масштабно отметят День независимости страны. В центре города запланирована обширная программа праздничных мероприятий, которые будут проходить в течение дня.

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