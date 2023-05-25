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Как проспект Руставели украсили ко Дню независимости Грузии - фото
Как проспект Руставели украсили ко Дню независимости Грузии - фото
Множество праздничных мероприятий пройдет на проспекте Руставели в День независимости Грузии 26 мая. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как украсили... 25.05.2023, Sputnik Грузия
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Власти Грузии масштабно отметят День независимости страны. В центре города запланирована обширная программа праздничных мероприятий, которые будут проходить в течение дня.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, день независимости, день независимости грузии, день независимости грузии, день независимости грузии, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, день независимости, день независимости грузии, день независимости грузии, день независимости грузии, фото

Как проспект Руставели украсили ко Дню независимости Грузии - фото

00:03 25.05.2023
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Множество праздничных мероприятий пройдет на проспекте Руставели в День независимости Грузии 26 мая. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как украсили проспект.
Власти Грузии масштабно отметят День независимости страны. В центре города запланирована обширная программа праздничных мероприятий, которые будут проходить в течение дня.
© photo: Sputnik / Stringer

Проспект Руставели преобразился.

Проспект Руставели преобразился. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Проспект Руставели преобразился.

© photo: Sputnik / Stringer

Ко Дню независимости главная улица столицы украшена по-новому.

Ко Дню независимости главная улица столицы украшена по-новому. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Ко Дню независимости главная улица столицы украшена по-новому.

© photo: Sputnik / Stringer

Праздник уже совсем скоро и тысячи тбилисцев и гостей города сами увидят, как красив центр города.

Праздник уже совсем скоро и тысячи тбилисцев и гостей города сами увидят, как красив центр города. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Праздник уже совсем скоро и тысячи тбилисцев и гостей города сами увидят, как красив центр города.

© photo: Sputnik / Stringer

Вдоль всего проспекта разместили праздничные ленты над проезжей частью дороги.

Вдоль всего проспекта разместили праздничные ленты над проезжей частью дороги. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Вдоль всего проспекта разместили праздничные ленты над проезжей частью дороги.

© photo: Sputnik / Stringer

На ветру ленточки красиво развеваются.

На ветру ленточки красиво развеваются. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

На ветру ленточки красиво развеваются.

© photo: Sputnik / Stringer

Красные и белые ленты символизируют цвета государственного флага Грузии.

Красные и белые ленты символизируют цвета государственного флага Грузии. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Красные и белые ленты символизируют цвета государственного флага Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Теперь проехать на машине по проспекту Руставели стало намного интереснее.

Теперь проехать на машине по проспекту Руставели стало намного интереснее. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Теперь проехать на машине по проспекту Руставели стало намного интереснее.

© photo: Sputnik / Stringer

Ленточки, развевающиеся над проспектом, создают настоящую праздничную атмосферу.

Ленточки, развевающиеся над проспектом, создают настоящую праздничную атмосферу. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Ленточки, развевающиеся над проспектом, создают настоящую праздничную атмосферу.

© photo: Sputnik / Stringer

Такая подготовка ко Дню независимости надолго запомнится жителям Тбилиси.

Такая подготовка ко Дню независимости надолго запомнится жителям Тбилиси. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Такая подготовка ко Дню независимости надолго запомнится жителям Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

В День независимости в центре города пройдет множество праздничных мероприятий.

В День независимости в центре города пройдет множество праздничных мероприятий. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

В День независимости в центре города пройдет множество праздничных мероприятий.

© photo: Sputnik / Stringer

В центре столицы вечером пройдет огромный концерт.

В центре столицы вечером пройдет огромный концерт. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

В центре столицы вечером пройдет огромный концерт.

© photo: Sputnik / Stringer

А в течение дня в центре города тбилисцев ждет множество развлечений и интересных событий.

А в течение дня в центре города тбилисцев ждет множество развлечений и интересных событий. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

А в течение дня в центре города тбилисцев ждет множество развлечений и интересных событий.

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