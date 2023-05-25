https://sputnik-georgia.ru/20230525/krupneyshaya-oppozitsionnaya-partiya-gruzii-trebuet-snizit-tarify-na-kommunalnye-uslugi-278015124.html
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии требует снизить тарифы на коммунальные услуги
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии требует снизить тарифы на коммунальные услуги
Партия требует снизить тарифы ввиду падения обменного курса доллара в Грузии 25.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-25T16:52+0400
2023-05-25T16:52+0400
2023-05-25T16:56+0400
грузия
новости
политика
национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
единое нацдвижение
леван хабеишвили
давид нармания
тарифы на газ
тарифы на воду
тарифы на электроэнергию
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/15/275088689_0:87:1280:808_1920x0_80_0_0_5322dee2a0b1d0baade0fa14c8327cf2.jpg
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" требует снизить тарифы на коммунальные услуги для населения Грузии, заявил председатель партии Леван Хабеишвили на брифинге. Заявление подали в Национальную комиссию по регулированию энергетики и водоснабжения член политсовета "Единого национального движения" Лаша Парулава и секретарь антикоррупционного направления партии Васо Урушадзе. В партии требуют созвать внеочередное собрание Комиссии. "Несколько недель назад мы требовали снизить тарифы на электроэнергию, газ и воду параллельно с изменением курса доллара, поскольку, когда их повышали, ссылались на высокий курс доллара. Но когда лари стал укрепляться, этого никто так и не заметил", – заявил Хабеишвили.По словам политика, если раньше Грузия тратила на закупку электроэнергии 261 млн лари, то после понижения доллара достаточно 206 тысяч. То же самое и с газом, когда Грузия из года в год закупает газ примерно на 300 млн долларов, если в 2021 году для этого было необходимо 990 млн лари, то сегодня нужно 774 млн лари. Разница составляет 216 млн лари. По словам политика, сегодня же можно понизить тариф на электроэнергию на четыре тетри за кВт в час и на газ на шесть-семь тетри за кубометр. Тарифы на электроэнергию в Грузии зависят от количества потребляемой электроэнергии. Для Тбилиси минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 18,041 тетри, до 301 кВт/час – 22,053, свыше 301 – 26,537 тетри. Для регионов же минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 17,731 тетри, до 301 кВт/час – 21,707, свыше 301 – 26,227 тетри. В большинстве районов Грузии тариф на природный газ для населения составляет 57 тетри за кубометр. В Тбилиси тариф бытовых потребителей Тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy установлен в размере около 54 тетри за кубометр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/15/275088689_139:76:1176:853_1920x0_80_0_0_7e2d35aaed8e0e758e2191471b20dacd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии, единое нацдвижение, леван хабеишвили, давид нармания, тарифы на газ, тарифы на воду, тарифы на электроэнергию
грузия, новости, политика, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии, единое нацдвижение, леван хабеишвили, давид нармания, тарифы на газ, тарифы на воду, тарифы на электроэнергию
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии требует снизить тарифы на коммунальные услуги
16:52 25.05.2023 (обновлено: 16:56 25.05.2023)
Партия требует снизить тарифы ввиду падения обменного курса доллара в Грузии
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" требует снизить тарифы на коммунальные услуги для населения Грузии, заявил председатель партии Леван Хабеишвили на брифинге.
Заявление подали в Национальную комиссию по регулированию энергетики и водоснабжения член политсовета "Единого национального движения" Лаша Парулава и секретарь антикоррупционного направления партии Васо Урушадзе. В партии требуют созвать внеочередное собрание Комиссии.
"Несколько недель назад мы требовали снизить тарифы на электроэнергию, газ и воду параллельно с изменением курса доллара, поскольку, когда их повышали, ссылались на высокий курс доллара. Но когда лари стал укрепляться, этого никто так и не заметил", – заявил Хабеишвили.
С начала 2023 года курс национальной валюты укрепился на 4,1%, и впервые с сентября 2018 года находится ниже ровня 2,6 GEL/$1
По словам политика, если раньше Грузия тратила на закупку электроэнергии 261 млн лари, то после понижения доллара достаточно 206 тысяч.
То же самое и с газом, когда Грузия из года в год закупает газ примерно на 300 млн долларов, если в 2021 году для этого было необходимо 990 млн лари, то сегодня нужно 774 млн лари. Разница составляет 216 млн лари.
"Вчера председатель Комиссии Давид Нармания подтвердил, что снизить тарифы можно, но они их не снижают, потому что не знают, как будет дальше развиваться ситуация в стране, и в каком состоянии будет курс доллара", – сказал Хабеишвили.
По словам политика, сегодня же можно понизить тариф на электроэнергию на четыре тетри за кВт в час и на газ на шесть-семь тетри за кубометр.
Тарифы на электроэнергию в Грузии зависят от количества потребляемой электроэнергии. Для Тбилиси минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 18,041 тетри, до 301 кВт/час – 22,053, свыше 301 – 26,537 тетри. Для регионов же минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 17,731 тетри, до 301 кВт/час – 21,707, свыше 301 – 26,227 тетри.
В большинстве районов Грузии тариф на природный газ для населения составляет 57 тетри за кубометр. В Тбилиси тариф бытовых потребителей Тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy установлен в размере около 54 тетри за кубометр.