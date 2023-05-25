https://sputnik-georgia.ru/20230525/krupneyshaya-oppozitsionnaya-partiya-gruzii-trebuet-snizit-tarify-na-kommunalnye-uslugi-278015124.html

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии требует снизить тарифы на коммунальные услуги

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии требует снизить тарифы на коммунальные услуги

Партия требует снизить тарифы ввиду падения обменного курса доллара в Грузии 25.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-25T16:52+0400

2023-05-25T16:52+0400

2023-05-25T16:56+0400

грузия

новости

политика

национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

единое нацдвижение

леван хабеишвили

давид нармания

тарифы на газ

тарифы на воду

тарифы на электроэнергию

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" требует снизить тарифы на коммунальные услуги для населения Грузии, заявил председатель партии Леван Хабеишвили на брифинге. Заявление подали в Национальную комиссию по регулированию энергетики и водоснабжения член политсовета "Единого национального движения" Лаша Парулава и секретарь антикоррупционного направления партии Васо Урушадзе. В партии требуют созвать внеочередное собрание Комиссии. "Несколько недель назад мы требовали снизить тарифы на электроэнергию, газ и воду параллельно с изменением курса доллара, поскольку, когда их повышали, ссылались на высокий курс доллара. Но когда лари стал укрепляться, этого никто так и не заметил", – заявил Хабеишвили.По словам политика, если раньше Грузия тратила на закупку электроэнергии 261 млн лари, то после понижения доллара достаточно 206 тысяч. То же самое и с газом, когда Грузия из года в год закупает газ примерно на 300 млн долларов, если в 2021 году для этого было необходимо 990 млн лари, то сегодня нужно 774 млн лари. Разница составляет 216 млн лари. По словам политика, сегодня же можно понизить тариф на электроэнергию на четыре тетри за кВт в час и на газ на шесть-семь тетри за кубометр. Тарифы на электроэнергию в Грузии зависят от количества потребляемой электроэнергии. Для Тбилиси минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 18,041 тетри, до 301 кВт/час – 22,053, свыше 301 – 26,537 тетри. Для регионов же минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 17,731 тетри, до 301 кВт/час – 21,707, свыше 301 – 26,227 тетри. В большинстве районов Грузии тариф на природный газ для населения составляет 57 тетри за кубометр. В Тбилиси тариф бытовых потребителей Тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy установлен в размере около 54 тетри за кубометр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии, единое нацдвижение, леван хабеишвили, давид нармания, тарифы на газ, тарифы на воду, тарифы на электроэнергию