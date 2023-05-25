https://sputnik-georgia.ru/20230525/nachalis-pryamye-polety-iz-tashkenta-v-batumi-278022303.html

Начались прямые полеты из Ташкента в Батуми

Начались прямые полеты из Ташкента в Батуми

В течение летнего навигационного сезона авиаперевозчик будет выполнять регулярные рейсы два раза в неделю – каждую среду и субботу 25.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Главная авиакомпания Узбекистана Uzbekistan Airways начала полеты по направлению Ташкент-Батуми, сообщает Первый канал. В течение летнего навигационного сезона авиаперевозчик будет выполнять регулярные рейсы между Ташкентом и Батуми два раза в неделю – каждую среду и субботу. Сегодня Uzbekistan Airlines выполняет регулярные рейсы между столицами Грузии и Узбекистана. Авиакомпания летает по направлению Ташкент-Тбилиси-Ташкент три раза в неделю. Uzbekistan Airways – основная авиакомпания Узбекистана, выполняющая рейсы в Европу, на Ближний Восток и в Азию. Среди них с высокой нагрузкой компания оперирует в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, туризм, узбекистан, ташкент, батуми, авиасообщение в грузии