https://sputnik-georgia.ru/20230525/narodnye-primety-na-lukeryu-komarnitsu-2023-chto-nelzya-delat-26-maya-278006122.html

Народные приметы на Лукерью Комарницу 2023: что нельзя делать 26 мая?

Народные приметы на Лукерью Комарницу 2023: что нельзя делать 26 мая?

Православная церковь 26 мая поминают мученицу Гликерию Гераклейскую и праведную Гликерию, деву Новгородскую 25.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-25T12:47+0400

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религия

справки

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В народном календаре праздник, с которым связано много примет и запретов, называют Лукерья Комарница. Что нельзя делать на Лукерью Комарницу: о народных приметах 26 мая читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать На Лукерью Комарницу нельзя бить посуду – это плохая примета, сулящая проблемы и несчастья. Однако, если 26 мая вы все же разбили что-нибудь, избежать несчастья поможет следующий обряд – нужно осколки собрать ветошью и закопать под ближайшим деревом. Покупать крупные и дорогие вещи на Лукерью Комарницу нельзя – по приметам можно лишиться финансового благополучия и прожить весь год в долгах. Нельзя на Лукерью Комарницу плакать, даже от радости – слезы могут притянуть неприятности. Отдавать 26 мая кому бы то ни было личные вещи нельзя – по народным приметам вместе с одеждой уйдут из дома покой и благополучие. Нельзя на Лукерью Комарницу создавать семью – браки, заключенные 26 мая, могут быстро распасться. Смотреть на солнце, выходя из дома, нельзя – есть примета, что ослепленные светилом люди притягивают нечистую силу. Нельзя оставлять волосы на расческе – по народным приметам, если их не утопить в туалете, то в доме могут начаться скандалы. Народные приметы На Лукерью Комарницу по народным приметам предсказывали, какой будет погода и урожай, в частности, по комарам, подарившим празднику название. Так, например, дождя до конца мая не будет, если на Лукерью комаров будет мало. По народным приметам урожай зерновых ожидается богатый, если 26 мая комаров на улице много, а если их нет – значит, хорошего урожая не будет. Грибов будет видимо-невидимо, если на Лукерью Комарницу летает много мошек, а если комары появились именно 26 мая – это явная примета, что ягод летом будет много. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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