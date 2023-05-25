https://sputnik-georgia.ru/20230525/s-pesnyami-i-tantsami-podopechnye-katarsisa-otmetili-den-nezavisimosti---video-278019843.html
С песнями и танцами: подопечные "Катарсиса" отметили День независимости – видео
С песнями и танцами: подопечные "Катарсиса" отметили День независимости – видео
Подопечные тбилисского Дома милосердия "Катарсис" устроили вечер танцев в честь Дня независимости Грузии. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходил... 25.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-25T18:32+0400
2023-05-25T18:32+0400
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день независимости грузии
день независимости грузии
день независимости грузии
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Пожилые люди в возрасте от 75 до 90 лет, нарядные, в национальных костюмах, в этот вечер пели и танцевали, поздравляя жителей страны с праздником.Празднование Дня независимости 26 мая приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, катарсис, день независимости, день независимости грузии, день независимости грузии, день независимости грузии, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, катарсис, день независимости, день независимости грузии, день независимости грузии, день независимости грузии, видео
С песнями и танцами: подопечные "Катарсиса" отметили День независимости – видео
18:32 25.05.2023 (обновлено: 18:37 25.05.2023)
Подопечные тбилисского Дома милосердия "Катарсис" устроили вечер танцев в честь Дня независимости Грузии. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходил праздник
Пожилые люди в возрасте от 75 до 90 лет, нарядные, в национальных костюмах, в этот вечер пели и танцевали, поздравляя жителей страны с праздником.
Празднование Дня независимости 26 мая приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.
Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.