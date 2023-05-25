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Стрельба в кафе в центре Тбилиси – пострадал мужчина

Стрельба в кафе в центре Тбилиси – пострадал мужчина

По словам очевидцев, в кафе было произведено семь выстрелов 25.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-25T19:39+0400

2023-05-25T19:39+0400

2023-05-25T19:39+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Неизвестный расстрелял мужчину в кафе на улице Мосашвили в Вакийском районе Тбилиси, сообщает телеканал "Пирвели". Инцидент произошел после шести часов вечера. "Я попала в перестрелку на улице Мосашвили, по моему кого-то расстреляли. Тип выстрелил семь раз", – написала в сети одна из очевидцев. На месте происшествия мобилизована полиция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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