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Стрельба в кафе в центре Тбилиси – пострадал мужчина
Стрельба в кафе в центре Тбилиси – пострадал мужчина
По словам очевидцев, в кафе было произведено семь выстрелов 25.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-25T19:39+0400
2023-05-25T19:39+0400
2023-05-25T19:39+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Неизвестный расстрелял мужчину в кафе на улице Мосашвили в Вакийском районе Тбилиси, сообщает телеканал "Пирвели". Инцидент произошел после шести часов вечера. "Я попала в перестрелку на улице Мосашвили, по моему кого-то расстреляли. Тип выстрелил семь раз", – написала в сети одна из очевидцев. На месте происшествия мобилизована полиция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, тбилиси, новости, стрельба
происшествия, грузия, тбилиси, новости, стрельба
Стрельба в кафе в центре Тбилиси – пострадал мужчина
По словам очевидцев, в кафе было произведено семь выстрелов
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Неизвестный расстрелял мужчину в кафе на улице Мосашвили в Вакийском районе Тбилиси, сообщает телеканал "Пирвели".
Инцидент произошел после шести часов вечера.
"Я попала в перестрелку на улице Мосашвили, по моему кого-то расстреляли. Тип выстрелил семь раз", – написала в сети одна из очевидцев.
На месте происшествия мобилизована полиция.