https://sputnik-georgia.ru/20230525/zhenskoe-litso-gruzinskogo-vinodeliya-predstavili-v-londone-278019996.html

Женское лицо грузинского виноделия представили в Лондоне

Женское лицо грузинского виноделия представили в Лондоне

Популяризируя деятельность грузинских женщин-виноделов, что служит демонстрации их вклада в развитие отрасли в мировом масштабе 25.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-25T18:54+0400

2023-05-25T18:54+0400

2023-05-25T18:54+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Британские винные профессионалы, эксперты области и представители СМИ, работающие над темой вина, знакомятся с продукцией 20 грузинских женщин-виноделов в Лондоне, сообщает Национальное агентство вина. Мероприятия, посвященные продвижению грузинского вина, проходят в Лондоне с 23 по 26 мая. Они организованы британским магистром вина Сарой Эбботт. По информации Агентства, 26 мая посольство Грузии в Великобритании организует прием, посвященный Дню независимости страны, где также будет представлена ​​продукция грузинских женщин-виноделов. Национальное агентство вина активно продолжает проводить мероприятия, посвященные продвижению грузинского вина, в том числе популяризируя деятельность грузинских женщин-виноделов, что служит демонстрации их вклада в развитие отрасли в мировом масштабе. Продвижение грузинского вина Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,5% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортером. В 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира. В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов. Кроме того, по данным за первый квартал 2023 года, из Грузии в РФ вывезли 13,8 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 38 миллионов долларов, что на 49,6% больше аналогичных данных 2022 года. Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 14 миллионов лари (с 600 тыс. долларов до 5,6 миллиона долларов). Именно 14 миллионов лари страна намерена потратить на продвижение грузинского вина на международных стратегических рынках. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда: примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, грузия, новости, экономика, лондон, национальное агентство вина, вино и виноделие грузии, грузинское вино