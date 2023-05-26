Грузия отпраздновала 32-ю годовщину Дня независимости – фото
Грузия сегодня отмечает свой главный государственный праздник – День независимости.
Грузия сегодня отмечает свой главный государственный праздник – День независимости.
По традиции всех последних лет празднование началось с крупного военного парада на площади Свободы.
По традиции всех последних лет празднование началось с крупного военного парада на площади Свободы.
Присутствующие на торжественной церемонии почтили минутой молчания погибших за территориальную целостность Грузии и независимость страны.
Присутствующие на торжественной церемонии почтили минутой молчания погибших за территориальную целостность Грузии и независимость страны.
А также новобранцы принесли присягу, которая впервые прошла в столице и 10 регионах страны.
А также новобранцы принесли присягу, которая впервые прошла в столице и 10 регионах страны.
На площадь Свободы вынесли национальный флаг страны.
На площадь Свободы вынесли национальный флаг страны.
После чего флаг торжественно подняли на возведенной сцене.
После чего флаг торжественно подняли на возведенной сцене.
В воздушной части парада приняли участие военные самолеты и вертолеты.
В воздушной части парада приняли участие военные самолеты и вертолеты.
Официальные лица Грузии поздравили ветеранов, действующих военнослужащих, новобранцев и каждого жителя страны.
Официальные лица Грузии поздравили ветеранов, действующих военнослужащих, новобранцев и каждого жителя страны.
По случаю праздника на площади Свободы в течение всего дня проходит выставка военной техники.
По случаю праздника на площади Свободы в течение всего дня проходит выставка военной техники.
Тут на фоне различных бронемашин, в том числе грузинского производства, может сфотографироваться любой желающий.
Тут на фоне различных бронемашин, в том числе грузинского производства, может сфотографироваться любой желающий.
А военнослужащие с радостью демонстрируют взрослым и детям свое боевое оружие.
А военнослужащие с радостью демонстрируют взрослым и детям свое боевое оружие.
В этом году слоганом празднования Дня независимости является "С любовью к свободе".
В этом году слоганом празднования Дня независимости является "С любовью к свободе".
32-я по счету годовщина обретения независимости страны отмечается масштабными мероприятиями как в столице, так и за ее пределами.
32-я по счету годовщина обретения независимости страны отмечается масштабными мероприятиями как в столице, так и за ее пределами.
Тут на проспекте создаются настоящие шедевры. Основами композиций служат национальные мотивы.
Тут на проспекте создаются настоящие шедевры. Основами композиций служат национальные мотивы.
Также в рамках народных гуляний прошло много спортивных соревнований, в основном с участием детей.
Также в рамках народных гуляний прошло много спортивных соревнований, в основном с участием детей.