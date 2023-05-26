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Грузия отпраздновала 32-ю годовщину Дня независимости – фото
Грузия отпраздновала 32-ю годовщину Дня независимости – фото
В центре грузинской столицы отпраздновали День независимости страны. Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошли народные гуляния по случаю торжественного... 26.05.2023, Sputnik Грузия
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Празднование Дня независимости 26 мая связанно с датой провозглашения в 1918 году независимости Грузии ее первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Грузинская Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. В 1991 году независимость страны была восстановлена.
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мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, новости грузии в фотографиях, грузия, день независимости грузии, фото

Грузия отпраздновала 32-ю годовщину Дня независимости – фото

19:36 26.05.2023
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В центре грузинской столицы отпраздновали День независимости страны. Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошли народные гуляния по случаю торжественного мероприятия
Празднование Дня независимости 26 мая связанно с датой провозглашения в 1918 году независимости Грузии ее первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания.
Первая Грузинская Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. В 1991 году независимость страны была восстановлена.
© photo: Sputnik / Stringer

Грузия сегодня отмечает свой главный государственный праздник – День независимости.

Грузия сегодня отмечает свой главный государственный праздник – День независимости. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

Грузия сегодня отмечает свой главный государственный праздник – День независимости.

© photo: Sputnik / Stringer

По традиции всех последних лет празднование началось с крупного военного парада на площади Свободы.

По традиции всех последних лет празднование началось с крупного военного парада на площади Свободы. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

По традиции всех последних лет празднование началось с крупного военного парада на площади Свободы.

© photo: Sputnik / Stringer

Присутствующие на торжественной церемонии почтили минутой молчания погибших за территориальную целостность Грузии и независимость страны.

Присутствующие на торжественной церемонии почтили минутой молчания погибших за территориальную целостность Грузии и независимость страны. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

Присутствующие на торжественной церемонии почтили минутой молчания погибших за территориальную целостность Грузии и независимость страны.

© photo: Sputnik / Stringer

А также новобранцы принесли присягу, которая впервые прошла в столице и 10 регионах страны.

А также новобранцы принесли присягу, которая впервые прошла в столице и 10 регионах страны. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

А также новобранцы принесли присягу, которая впервые прошла в столице и 10 регионах страны.

© photo: Sputnik / Stringer

На площадь Свободы вынесли национальный флаг страны.

На площадь Свободы вынесли национальный флаг страны. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

На площадь Свободы вынесли национальный флаг страны.

© photo: Sputnik / Stringer

После чего флаг торжественно подняли на возведенной сцене.

После чего флаг торжественно подняли на возведенной сцене. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

После чего флаг торжественно подняли на возведенной сцене.

© photo: Sputnik / Stringer

В воздушной части парада приняли участие военные самолеты и вертолеты.

В воздушной части парада приняли участие военные самолеты и вертолеты. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

В воздушной части парада приняли участие военные самолеты и вертолеты.

© photo: Sputnik / Stringer

Официальные лица Грузии поздравили ветеранов, действующих военнослужащих, новобранцев и каждого жителя страны.

Официальные лица Грузии поздравили ветеранов, действующих военнослужащих, новобранцев и каждого жителя страны. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

Официальные лица Грузии поздравили ветеранов, действующих военнослужащих, новобранцев и каждого жителя страны.

© photo: Sputnik / Stringer

По случаю праздника на площади Свободы в течение всего дня проходит выставка военной техники.

По случаю праздника на площади Свободы в течение всего дня проходит выставка военной техники. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

По случаю праздника на площади Свободы в течение всего дня проходит выставка военной техники.

© photo: Sputnik / Stringer

Тут на фоне различных бронемашин, в том числе грузинского производства, может сфотографироваться любой желающий.

Тут на фоне различных бронемашин, в том числе грузинского производства, может сфотографироваться любой желающий. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

Тут на фоне различных бронемашин, в том числе грузинского производства, может сфотографироваться любой желающий.

© photo: Sputnik / Stringer

А военнослужащие с радостью демонстрируют взрослым и детям свое боевое оружие.

А военнослужащие с радостью демонстрируют взрослым и детям свое боевое оружие. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

А военнослужащие с радостью демонстрируют взрослым и детям свое боевое оружие.

© photo: Sputnik / Stringer

В этом году слоганом празднования Дня независимости является "С любовью к свободе".

В этом году слоганом празднования Дня независимости является &quot;С любовью к свободе&quot;. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

В этом году слоганом празднования Дня независимости является "С любовью к свободе".

© photo: Sputnik / Stringer

32-я по счету годовщина обретения независимости страны отмечается масштабными мероприятиями как в столице, так и за ее пределами.

32-я по счету годовщина обретения независимости страны отмечается масштабными мероприятиями как в столице, так и за ее пределами. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

32-я по счету годовщина обретения независимости страны отмечается масштабными мероприятиями как в столице, так и за ее пределами.

© photo: Sputnik / Stringer

Тут на проспекте создаются настоящие шедевры. Основами композиций служат национальные мотивы.

Тут на проспекте создаются настоящие шедевры. Основами композиций служат национальные мотивы. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

Тут на проспекте создаются настоящие шедевры. Основами композиций служат национальные мотивы.

© photo: Sputnik / Stringer

Также в рамках народных гуляний прошло много спортивных соревнований, в основном с участием детей.

Также в рамках народных гуляний прошло много спортивных соревнований, в основном с участием детей. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

Также в рамках народных гуляний прошло много спортивных соревнований, в основном с участием детей.

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