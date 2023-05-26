https://sputnik-georgia.ru/20230526/gruziya-otprazdnovala-32-yu-godovschinu-dnya-nezavisimosti--foto-278036029.html

Грузия отпраздновала 32-ю годовщину Дня независимости – фото

Грузия отпраздновала 32-ю годовщину Дня независимости – фото

В центре грузинской столицы отпраздновали День независимости страны. Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошли народные гуляния по случаю торжественного... 26.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-26T19:36+0400

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2023-05-26T19:36+0400

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Празднование Дня независимости 26 мая связанно с датой провозглашения в 1918 году независимости Грузии ее первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Грузинская Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. В 1991 году независимость страны была восстановлена.

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