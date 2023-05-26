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Лунный календарь на июнь 2023: благоприятные дни

Лунный календарь на июнь 2023: благоприятные дни

Лунный календарь, ставший со временем настоящим предсказателем, помогает людям в организации и планировании своей жизни 26.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-26T23:02+0400

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справки

лунный календарь

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В наши дни многие на основе лунного календаря выбирают благоприятные дни для свадьбы, посещения салона красоты, шопинга, посевных работ и так далее. Какие дни по лунному календарю благоприятны в июне 2023 года для той или иной деятельности, читайте в Sputnik Грузия. Благоприятные дни в июне Благоприятные дни для свадьбы и венчания – 3, 4, 9, 14 и 15 июня. Неблагоприятные дни в июне – 1, 2, 5, 7, 11, 13 и 17 числа. Остальные дни для свадьбы и венчания в июне нейтральны. Для смены места работы в июне самые благоприятные дни по лунному календарю – 1, 8, 9, 12 и 15 числа. Благоприятны также 4 и 16 июня. От радикальных перемен лунный календарь рекомендует воздержаться 3, 7, 10, 14 и 17 июня. Самые благоприятные дни для новых начинаний – 1, 8, 9, 12, 15 и 16 июня. В эти дни по лунному календарю можно смело приступать к реализации новых дел, новых проектов или новой жизни. Любые начинания могут завершиться неудачно 2, 5, 7, 10, 11, 13, 14 и 17 июня. Любые операции с деньгами в июне лучше всего проводить 1, 4, 8, 9, 12, 15 и 16 июня. От проведения любых финансовых операций лунный календарь рекомендует отказаться 2, 5 и 17 июня. Самые удачные дни для бизнеса или открытия нового дела 1 и 15 июня. Также благоприятны по лунному календарю в июне 8, 9, 12 и 16 число. Неблагоприятные дни для бизнес-деятельности – 2, 5, 11, 14, 16 и 17 июня. Для операций с недвижимостью – покупки, обмена, продажи или аренды – самые удачные дни 8, 9 и 13 июня. Благоприятны по лунному календарю также 1, 4, 12 и 16 июня. Лунный календарь не рекомендует проводить какие-либо операции с недвижимостью 2, 5, 7, 10, 11, 14 и 17 июня. Научной деятельностью по лунному календарю благоприятно заниматься 1, 7, 8, 10, 16, 19 и 23 июня. А вот 17, 20 и 26 июня от научной деятельности лучше отдохнуть. Благоприятные дни для творчества в июне – 1, 4, 8, 12, 16 и 18 числа. Творчеством по лунному календарю лучше не заниматься 11, 17, 20 и 22 июня. Для уборки, ремонта и других домашних дел по лунному календарю самые благоприятные дни: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16 и 17 июня. От домашних работ в июне лучше отказаться 4, 20 и 22 июня. Самые благоприятные дни в июне для отдыха: 3, 4, 9, 13, 18, 21 и 24 числа. Отдыхать лунный календарь не советует 1, 8, 11, 12, 14, 20 и 22 июня. Благоприятны для путешествий в июне – 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 и 15 числа. А 2, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 20 и 22 июня лучше остаться дома. Лунный календарь июня предрасполагает к физическим нагрузкам. Любые физические нагрузки исключить следует 7 и 18 июня. В июне спорить или выяснять отношения благоприятно только 23 числа. Выпустить пар можно 8, 9, 10, 15 и 16 числа. Во все остальные дни лунный календарь советует отложить любые "разборки" на более благоприятный период. Стричь, красить волосы, а также делать укладку по лунному календарю благоприятно 4, 9, 15 и 17 июня. От проведения экспериментов и в целом от посещения салона красоты 2, 3, 7, 8, 13, 14, 16 и 18 июня лучше воздержаться. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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