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Пропавший в Аджарии человек стал жертвой убийства – подробности от МВД

Пропавший в Аджарии человек стал жертвой убийства – подробности от МВД

По версии следствия, обвиняемый вместе с еще одним молодым человеком положил тело в багажник автомобиля, отвезли в лес и закопали на опушке 26.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-26T22:32+0400

2023-05-26T22:32+0400

2023-05-26T23:18+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Сотрудники полиции, расследуя факт пропажи 20-летнего мужчины в Аджарской АР, раскрыли дело об убийстве, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, 22 мая в полицию поступило сообщение о пропаже 20-летнего парня, и полиция сразу возбудило уголовное дело о незаконном лишении свободы и начала поиски. Как выяснило следствие, 16 мая пропавший находился в доме друга в одном из сел Кобулетского района, где во время ссоры один из находившихся в доме несколько раз ударил его ножом, от чего молодой человек скончался. После обвиняемый в убийстве вместе с еще одним молодым человеком положил тело в багажник автомобиля, отвез в лес неподалеку от села и закопал на опушке. Сотрудники полиции задержали сообщника обвиняемого в убийстве за сокрытие преступления, сам же обвиняемый покинул страну 19 мая, еще до того как полиция начала поиски пропавшего. В ходе следствия сотрудники полиции выяснили, что во время убийства в доме находились еще двое молодых людей. Их задержали за несообщение о преступлении. Следствие по делу ведется сразу по трем статьям УК Грузии "Умышленное убийство", "Сокрытие преступления" и "Несообщение о преступлении".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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