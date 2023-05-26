https://sputnik-georgia.ru/20230526/propavshiy-v-adzharii-chelovek-stal-zhertvoy-ubiystva--podrobnosti-ot-mvd-278056004.html
Пропавший в Аджарии человек стал жертвой убийства – подробности от МВД
Пропавший в Аджарии человек стал жертвой убийства – подробности от МВД
По версии следствия, обвиняемый вместе с еще одним молодым человеком положил тело в багажник автомобиля, отвезли в лес и закопали на опушке 26.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-26T22:32+0400
2023-05-26T22:32+0400
2023-05-26T23:18+0400
грузия
происшествия
новости
аджария
мвд грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24632/55/246325511_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_8a9853005e1fd4cd31e18a4084937551.jpg
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Сотрудники полиции, расследуя факт пропажи 20-летнего мужчины в Аджарской АР, раскрыли дело об убийстве, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, 22 мая в полицию поступило сообщение о пропаже 20-летнего парня, и полиция сразу возбудило уголовное дело о незаконном лишении свободы и начала поиски. Как выяснило следствие, 16 мая пропавший находился в доме друга в одном из сел Кобулетского района, где во время ссоры один из находившихся в доме несколько раз ударил его ножом, от чего молодой человек скончался. После обвиняемый в убийстве вместе с еще одним молодым человеком положил тело в багажник автомобиля, отвез в лес неподалеку от села и закопал на опушке. Сотрудники полиции задержали сообщника обвиняемого в убийстве за сокрытие преступления, сам же обвиняемый покинул страну 19 мая, еще до того как полиция начала поиски пропавшего. В ходе следствия сотрудники полиции выяснили, что во время убийства в доме находились еще двое молодых людей. Их задержали за несообщение о преступлении. Следствие по делу ведется сразу по трем статьям УК Грузии "Умышленное убийство", "Сокрытие преступления" и "Несообщение о преступлении".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24632/55/246325511_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6d79cb68a5f3b0c70fdf317e85b52806.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, аджария, мвд грузии
грузия, происшествия, новости, аджария, мвд грузии
Пропавший в Аджарии человек стал жертвой убийства – подробности от МВД
22:32 26.05.2023 (обновлено: 23:18 26.05.2023)
По версии следствия, обвиняемый вместе с еще одним молодым человеком положил тело в багажник автомобиля, отвезли в лес и закопали на опушке
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Сотрудники полиции, расследуя факт пропажи 20-летнего мужчины в Аджарской АР, раскрыли дело об убийстве, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным ведомства, 22 мая в полицию поступило сообщение о пропаже 20-летнего парня, и полиция сразу возбудило уголовное дело о незаконном лишении свободы и начала поиски.
Как выяснило следствие, 16 мая пропавший находился в доме друга в одном из сел Кобулетского района, где во время ссоры один из находившихся в доме несколько раз ударил его ножом, от чего молодой человек скончался.
После обвиняемый в убийстве вместе с еще одним молодым человеком положил тело в багажник автомобиля, отвез в лес неподалеку от села и закопал на опушке.
Сотрудники полиции задержали сообщника обвиняемого в убийстве за сокрытие преступления, сам же обвиняемый покинул страну 19 мая, еще до того как полиция начала поиски пропавшего.
В ходе следствия сотрудники полиции выяснили, что во время убийства в доме находились еще двое молодых людей. Их задержали за несообщение о преступлении.
Следствие по делу ведется сразу по трем статьям УК Грузии "Умышленное убийство", "Сокрытие преступления" и "Несообщение о преступлении".