https://sputnik-georgia.ru/20230526/ray-dlya-knigolyubov--chto-chitayut-russkie-i-gruziny-na-tbilisi-international-book-festival-278056415.html

Рай для книголюбов – что читают русские и грузины на Tbilisi International Book Festival

Рай для книголюбов – что читают русские и грузины на Tbilisi International Book Festival

Настали долгожданные дни для книголюбов – в столице проходит Тбилисский международный книжный фестиваль (25-й по счету, кстати), на который мы с вами... 26.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-26T23:33+0400

2023-05-26T23:33+0400

2023-05-26T23:35+0400

репортаж sputnik грузия

грузия

культура

книги

международный книжный фестиваль в тбилиси

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Корреспондент Sputnik отправился посмотреть, что нового и интересного представлено в этом году, а вы – чтобы проникнуться мероприятием и отправиться на встречу новым книгам и авторам. Скорее всего, вы и так собирались пойти или уже были, но, напомню для новичков, фестиваль ежегодно проходит в выставочном пространстве Expo Georgia. Именно все книги представлены в одном месте, проходит множество интересных мероприятий как для взрослых, так и для детей, которым выделяют целый павильон, где младшее поколение может найти подходящую литературу, раскраски и просто хорошо развлечься. Дети здесь действительно могут порадоваться от души: здесь им и сказки прочитают, и поиграют с другим детьми, вкусно поедят и, что самое главное, найдут ту самую книгу-проводника в мир сказок и волшебства. Это все в 8-м павильоне. А вот в 11-м павильоне представлена литература для взрослых. Глаза здесь буквально разбегаются – вокруг книги-книги, к какому стенду подойти первым, руки так и чешутся уже потрогать, посмотреть, пролистать. Книги – роскошь? Или как читают русские Замечу, что книги на русском языке в Тбилиси найти, конечно, возможно, но сложно. Обычно в сетевых книжных магазинах выбор не так велик, поэтому подобные мероприятия для читателей на русском языке – спасение. Здесь я вижу огромное количество литературы на русском языке, поэтому каждый сможет найти то, что давно искал. Представитель одного из стендов говорит, что книги на русском языке всегда пользуются интересом на подобных фестивалях. "Количество наших постоянных и местных покупателей особо не выросло, но и не упало, это точно. Люди любят приходить на такие фестивали даже больше, чем в наш магазин. Тут и развлечься можно, и найти себе книгу", – говорит Георгий. Однако, по словам представителя магазина, число русскоязычных покупателей не выросло после наплыва приезжих. Как оказалось, у них "другие заботы". "Я думаю, для них книги – немного второстепенное удовольствие сейчас. Они приехали в другую страну, снимают тут жилье, которое, кстати, подорожало, поэтому, я думаю, у них другие заботы. Так как часто в Грузию переезжают семьями, особой популярностью среди приезжих пользуется детская литература", – говорит продавец. Если говорить о "наших клиентах", как сказал Георгий, то у "местной" категории в приоритете художественная литература, психология, бизнес и психология, переводов которых нет на грузинском языке. Примерно такой же комментарий мне дала и Нина, также участница фестиваля со своим стендом. По ее словам, число покупателей среди русскоязычных читателей не выросло, но и не падает, что, несомненно, радует. "Я каждый раз прихожу, потому что люблю читать. Это лучшая возможность просто купить книги, которые хочешь, в одном месте, а не по всему городу, особенно на русском языке. Я думаю, каждый раз ситуация с русскими книгами лучше, в прошлом году такого широкого выбора не было", – сказала гостья фестиваля Мари. Она, кстати, приобрела книги Стивена Кинга. Молодое поколение не читает – забудьте! Я думаю, можно смело сказать, что высказывание о том, что молодое поколение не читает, устарело. Читать именно бумажные книги – вот интерес молодежи. Даже придя на фестиваль, я приятно удивилась тому, что большинство гостей именно подростки. Они абсолютно разные: кто-то идет один, скромно прохаживая между стеллажами, кто-то шумной, веселой компанией, смеясь, жадно просматривая чуть ли не каждую книгу. Однако объединяет их одна цель – найти свое. "Интерес людей к книгам растет, вы правильно заметили. Реклама и популяризация подобных мероприятий проходит активнее, следовательно, вот и результат налицо. Я очень рада, что много подростков приходит на этот фестиваль", – заметила представитель издательства Palitra L. Кстати, многие издательства стали публиковать какие-то интересные книги или новинки не просто в соцсетях, а именно на TikTok. Эта соцсеть сейчас особенно популярная среди молодежи, поэтому и представлять продукцию удобнее там. Как сказала менеджер по соцсетям Palitra L, именно этот шаг помог им привлечь огромную часть читателей среди подростков. Что читают грузины – рассказываем о бестселлерахПредставители разных издательств твердят в один голос – среди читателей стали популярны грузинские авторы, в том числе и молодые! Более того, отмечают, что книги именно молодых писателей продаются молниеносно. Особенно они популярны среди подростков. Больше всего грузины любят читать художественную литературу и научную – вот такое интересное сочетание. А теперь расскажем о бестселлерах на фестивале. Это будет для вас знаком прочитать что-нибудь из предложенного или просто отправиться на фестиваль в поисках чего-то своего. Надежда и любовь (художественная литература) "Сожженные мосты" Натии Джагоднишвили. Книга повествует о странной судьбе молодого человека. После 10 лет заключения Гега Цецхладзе на свободе таков: он свободен от любимой работы, любимой женщины, надежды, мечты… Подумав, что он совсем покинут судьбой, жизнь снова вмешивается, готовя новые сюрпризы. "Эта история о большой и волнующей любви..." – говорится в аннотации. Любители "света в конце тоннеля" – книга для вас. Политические интриги "За кулисами сколько стоит Грузия?" Гии Хухашвили. Сюда тем, кто любит политические "скандалы, интриги, расследования", или, может, просто тому, кто хочет понимать грузинскую политику. В книге политолог Гия Хухашвили заглядывает за кулисы политического процесса, развернувшегося в последние два десятилетия грузинской истории, и рассказывает о ключевых политических событиях и еще больше ключевых политических фигурах. Подумать и задуматься Документальное произведение американского ученого Карла Сагана "Голубая точка. Космическое будущее человечества" тоже в числе "любимчиков" грузинского читателя. Саган рассматривает вопросы освоения космоса человеком. Он утверждает, что, возможно, главный способ спасти человечество может заключаться в разумном "использовании" других миров. В этой захватывающей книге Саган объясняет, как научные открытия изменили как то, как люди воспринимают себя, так и то, как они видят будущее. Тут явно для тех, кто любит подумать, задуматься… и так по кругу. Все и сразу "Ветер, приподнимающий занавес" Заиры Арсенишвили – это книга из серии "здесь вся моя жизнь". В сборнике рассказов Арсенишвили собраны события, очевидцем которых она была или писала со слов других людей, превращая в рассказы. Здесь чередуются глубокая человеческая грусть и дерзкий юмор. Все это написано необычайно богатым грузинским языком, характерным для Заиры Арсенишвили. Целая сложная жизнь Не теряет актуальности и произведение Темура Баблуани "Солнце, луна и хлебное поле". Это приключенческий роман, в котором история мальчика из Тбилиси, полная боли и страданий, читается на одном дыхании. "Целая жизнь. Сложная жизнь. Разрушенная по неосторожности", – пишут в пабликах о книге. На такой ноте не хотелось бы завершать нашу встречу на фестивале, поэтому я просто пожелаю всем отправиться на фестиваль, найти ту самую книгу, что западет в душу, и напомню, что будущее в руках читающей, думающей молодежи!

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2023

Лиза Шелия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1c/264853727_186:0:1141:955_100x100_80_0_0_f89bd561915772b120b84cdeb54268bb.jpg

Лиза Шелия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1c/264853727_186:0:1141:955_100x100_80_0_0_f89bd561915772b120b84cdeb54268bb.jpg

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репортаж sputnik грузия, грузия, культура, книги, международный книжный фестиваль в тбилиси