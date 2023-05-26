Сможет ли Грузия вовремя выполнить все условия Евросоюза для получения статуса кандидата?

Да, раз уж в "Грузинской мечте" заявили, что работа завершится в июне 23,1 %

Нет, как минимум один из 12 пунктов, о деполяризации, невозможно выполнить 46,1 %

Все зависит от того, смогут ли власти и оппозиция договориться 30,8 %