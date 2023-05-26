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https://sputnik-georgia.ru/20230526/smozhet-li-gruziya-vovremya-vypolnit-vse-usloviya-evrosoyuza-dlya-polucheniya-statusa-kandidata-278029462.html
Сможет ли Грузия вовремя выполнить все условия Евросоюза для получения статуса кандидата?
Сможет ли Грузия вовремя выполнить все условия Евросоюза для получения статуса кандидата?
26.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-26T11:30+0400
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опрос на сайте, опрос sputnik грузия, грузия - ес, политика, грузия, опросы
опрос на сайте, опрос sputnik грузия, грузия - ес, политика, грузия, опросы

Сможет ли Грузия вовремя выполнить все условия Евросоюза для получения статуса кандидата?

11:30 26.05.2023
© photo: Sputnik / Alexey VitvitskyФлаги с символикой Евросоюза, архивное фото
Флаги с символикой Евросоюза, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 26.05.2023
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
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