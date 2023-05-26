https://sputnik-georgia.ru/20230526/sotrudniki-politsii-raskryli-delo-o-trupe-v-kolodtse-na-vostoke-gruzii-278055338.html

Сотрудники полиции раскрыли дело о трупе в колодце на востоке Грузии

Сотрудники полиции раскрыли дело о трупе в колодце на востоке Грузии

По версии следствия, задержанные убили жителя Рустави во время ссоры и бросили тело в колодец недалеко от села 26.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-26T21:33+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Сотрудники полиции Грузии раскрыли дело об обнаруженном в колодце теле в Гурджаанском районе региона Кахети и задержали двух обвиняемых в убийстве, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. По данным следствия, двое обвиняемых, один из которых в прошлом был неоднократно судим, в январе этого года встретили в городе Рустави своего знакомого и отвезли его в село в Гурджаанском районе в дом одного из обвиняемых. Там, как установило расследование, они убили его во время ссоры и бросили тело в колодец недалеко от села. Для сокрытия следов преступления они забросали колодец камнями и залили его бетоном. Пострадавшего полиция начала искать лишь 22 мая этого года. Теперь обвиняемым грозит от 16 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение за убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное группой лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, рустави, гурджаанский район, мвд грузии