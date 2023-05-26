https://sputnik-georgia.ru/20230526/ukraina-mozhet-ofitsialno-nazyvat-gruziyu-sakartvelo-278056878.html
Украина может официально называть Грузию Сакартвело
Украина может официально называть Грузию Сакартвело
Данный шаг сможет сблизить Киев и Тбилиси, а также избавиться от "русифицированного" наименования страны, считают авторы законопроекта 26.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-26T23:57+0400
2023-05-26T23:57+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. В Верховной раде Украины предложили официально называть Грузию Сакартвело, соответствующий законопроект опубликован в пятницу на сайте украинского парламента. "Для достижения цели законопроекта предлагается ввести использование на Украине на официальном уровне, в официальной переписке и общении, а также в средствах массовой информации официального и исторического названия Сакартвело вместо Грузии. Соответственно, грузинский народ (грузин) называть картвелами", – говорится в пояснительной записке к законопроекту №9329. Авторы законопроекта считают, что данный шаг сможет сблизить Киев и Тбилиси, а также избавиться от "русифицированного" наименования страны. Сакартвело – самоназвание Грузии. Переводится как "страна картвелов" – автохтонного населения Закавказья. В большинстве языков страну называют производными от латинского наименования государства Georgia.С 3 мая 2018 года в литовский язык было внесено аутентичное название Грузии – Сакартвело (Sakartvelo). Таким образом, Литва стала первой страной, которая стала использовать название "Сакартвело" в отношении Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, верховная рада, украина
грузия, новости, политика, верховная рада, украина
Украина может официально называть Грузию Сакартвело
23:57 26.05.2023 (обновлено: 01:04 27.05.2023)
Данный шаг сможет сблизить Киев и Тбилиси, а также избавиться от "русифицированного" наименования страны, считают авторы законопроекта
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. В Верховной раде Украины предложили официально называть Грузию Сакартвело, соответствующий законопроект опубликован в пятницу на сайте украинского парламента.
"Для достижения цели законопроекта предлагается ввести использование на Украине на официальном уровне, в официальной переписке и общении, а также в средствах массовой информации официального и исторического названия Сакартвело вместо Грузии. Соответственно, грузинский народ (грузин) называть картвелами", – говорится в пояснительной записке к законопроекту №9329.
Авторы законопроекта считают, что данный шаг сможет сблизить Киев и Тбилиси, а также избавиться от "русифицированного" наименования страны.
Сакартвело – самоназвание Грузии. Переводится как "страна картвелов" – автохтонного населения Закавказья. В большинстве языков страну называют производными от латинского наименования государства Georgia.
С 3 мая 2018 года в литовский язык было внесено аутентичное название Грузии – Сакартвело (Sakartvelo). Таким образом, Литва стала первой страной, которая стала использовать название "Сакартвело" в отношении Грузии.