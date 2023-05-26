https://sputnik-georgia.ru/20230526/voennye-prinesli-prisyagu-v-den-nezavisimosti-gruzii---video-278035661.html

Военные принесли присягу в День независимости Грузии – видео

Военные принесли присягу в День независимости Грузии – видео

Грузия отмечает День независимости 26 мая. По традиции новобранцы в этот день торжественно приносят присягу на площади Свободы. Параллельно с Тбилиси... 26.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-26T12:40+0400

2023-05-26T12:40+0400

2023-05-26T12:48+0400

видео

мультимедиа

видео-новости из грузии

день независимости

день независимости грузии

день независимости грузии

день независимости грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/1a/278035309_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e5904c87117a992ae149476cb2543504.jpg

"Сегодня 26 мая, День независимости. День принесения вашей присяги. И этой присягой вы объявляете родине непоколебимую верность и самоотверженность", – заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.В этот день в Тбилиси запланировано множество праздничных и развлекательных мероприятий. Вечером в центре города состоится гала-концерт и салют.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, день независимости, день независимости грузии, день независимости грузии, день независимости грузии, видео