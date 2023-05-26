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Военные принесли присягу в День независимости Грузии – видео
Военные принесли присягу в День независимости Грузии – видео
Грузия отмечает День независимости 26 мая. По традиции новобранцы в этот день торжественно приносят присягу на площади Свободы. Параллельно с Тбилиси... 26.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-26T12:40+0400
2023-05-26T12:40+0400
2023-05-26T12:48+0400
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день независимости грузии
день независимости грузии
день независимости грузии
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"Сегодня 26 мая, День независимости. День принесения вашей присяги. И этой присягой вы объявляете родине непоколебимую верность и самоотверженность", – заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.В этот день в Тбилиси запланировано множество праздничных и развлекательных мероприятий. Вечером в центре города состоится гала-концерт и салют.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, день независимости, день независимости грузии, день независимости грузии, день независимости грузии, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, день независимости, день независимости грузии, день независимости грузии, день независимости грузии, видео
Военные принесли присягу в День независимости Грузии – видео
12:40 26.05.2023 (обновлено: 12:48 26.05.2023)
Грузия отмечает День независимости 26 мая. По традиции новобранцы в этот день торжественно приносят присягу на площади Свободы. Параллельно с Тбилиси аналогичная церемония прошла и в 10 регионах страны.
"Сегодня 26 мая, День независимости. День принесения вашей присяги. И этой присягой вы объявляете родине непоколебимую верность и самоотверженность", – заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
В этот день в Тбилиси запланировано множество праздничных и развлекательных мероприятий. Вечером в центре города состоится гала-концерт и салют.