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Автопарк Службы ЧС Грузии пополнился новой спецтехникой
Автопарк Службы ЧС Грузии пополнился новой спецтехникой
Автомобили передали пожарно-спасательным службам, чтобы повысить качество реагирования на чрезвычайные ситуации 27.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-27T12:18+0400
2023-05-27T12:18+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии пополнила автопарк четырьмя новыми единицами автотехники, сообщает пресс-служба ведомства. Польская государственная противопожарная служба передала Службе ЧС Грузии три спасательных автомобиля. Одну современную пожарную машину немецкой фирмы "Магирус" служба управления чрезвычайными ситуациями приобрела на свои средства. Автомобили передали пожарно-спасательным службам Грузии, чтобы повысить качество реагирования на чрезвычайные ситуации. Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД продолжает процесс обновления инфраструктуры и автопарка. Запланированы поставки ряда техники и спецтехники, а также проекты по обновлению инфраструктуры, сообщают в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, мвд грузии, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
грузия, новости, общество, мвд грузии, служба по управлению чрезвычайными ситуациями

Автопарк Службы ЧС Грузии пополнился новой спецтехникой

12:18 27.05.2023
© Emergency Management ServiceАвтопарк Службы ЧС Грузии пополнился специальной техникой
Автопарк Службы ЧС Грузии пополнился специальной техникой - Sputnik Грузия, 1920, 27.05.2023
© Emergency Management Service
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НовостиTelegram
Автомобили передали пожарно-спасательным службам, чтобы повысить качество реагирования на чрезвычайные ситуации
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии пополнила автопарк четырьмя новыми единицами автотехники, сообщает пресс-служба ведомства.
© Emergency Management ServiceАвтопарк Службы ЧС Грузии пополнился специальной техникой
Автопарк Службы ЧС Грузии пополнился специальной техникой - Sputnik Грузия, 1920, 27.05.2023
Автопарк Службы ЧС Грузии пополнился специальной техникой
© Emergency Management Service
Польская государственная противопожарная служба передала Службе ЧС Грузии три спасательных автомобиля.
© Emergency Management ServiceАвтопарк Службы ЧС Грузии пополнился специальной техникой
Автопарк Службы ЧС Грузии пополнился специальной техникой - Sputnik Грузия, 1920, 27.05.2023
Автопарк Службы ЧС Грузии пополнился специальной техникой
© Emergency Management Service
Одну современную пожарную машину немецкой фирмы "Магирус" служба управления чрезвычайными ситуациями приобрела на свои средства.
© Emergency Management ServiceАвтопарк Службы ЧС Грузии пополнился специальной техникой
Автопарк Службы ЧС Грузии пополнился специальной техникой - Sputnik Грузия, 1920, 27.05.2023
Автопарк Службы ЧС Грузии пополнился специальной техникой
© Emergency Management Service
Автомобили передали пожарно-спасательным службам Грузии, чтобы повысить качество реагирования на чрезвычайные ситуации.
© Emergency Management ServiceАвтопарк Службы ЧС Грузии пополнился специальной техникой
Автопарк Службы ЧС Грузии пополнился специальной техникой - Sputnik Грузия, 1920, 27.05.2023
Автопарк Службы ЧС Грузии пополнился специальной техникой
© Emergency Management Service
Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД продолжает процесс обновления инфраструктуры и автопарка. Запланированы поставки ряда техники и спецтехники, а также проекты по обновлению инфраструктуры, сообщают в ведомстве.
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