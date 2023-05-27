Автопарк Службы ЧС Грузии пополнился новой спецтехникой
© Emergency Management ServiceАвтопарк Службы ЧС Грузии пополнился специальной техникой
© Emergency Management Service
Автомобили передали пожарно-спасательным службам, чтобы повысить качество реагирования на чрезвычайные ситуации
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии пополнила автопарк четырьмя новыми единицами автотехники, сообщает пресс-служба ведомства.
© Emergency Management ServiceАвтопарк Службы ЧС Грузии пополнился специальной техникой
Автопарк Службы ЧС Грузии пополнился специальной техникой
© Emergency Management Service
Польская государственная противопожарная служба передала Службе ЧС Грузии три спасательных автомобиля.
© Emergency Management ServiceАвтопарк Службы ЧС Грузии пополнился специальной техникой
Автопарк Службы ЧС Грузии пополнился специальной техникой
© Emergency Management Service
Одну современную пожарную машину немецкой фирмы "Магирус" служба управления чрезвычайными ситуациями приобрела на свои средства.
© Emergency Management ServiceАвтопарк Службы ЧС Грузии пополнился специальной техникой
Автопарк Службы ЧС Грузии пополнился специальной техникой
© Emergency Management Service
Автомобили передали пожарно-спасательным службам Грузии, чтобы повысить качество реагирования на чрезвычайные ситуации.
© Emergency Management ServiceАвтопарк Службы ЧС Грузии пополнился специальной техникой
Автопарк Службы ЧС Грузии пополнился специальной техникой
© Emergency Management Service
Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД продолжает процесс обновления инфраструктуры и автопарка. Запланированы поставки ряда техники и спецтехники, а также проекты по обновлению инфраструктуры, сообщают в ведомстве.