https://sputnik-georgia.ru/20230527/avtopark-sluzhby-chs-gruzii-popolnilsya-novoy-spetstekhnikoy-278060011.html

Автопарк Службы ЧС Грузии пополнился новой спецтехникой

Автопарк Службы ЧС Грузии пополнился новой спецтехникой

Автомобили передали пожарно-спасательным службам, чтобы повысить качество реагирования на чрезвычайные ситуации 27.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-27T12:18+0400

2023-05-27T12:18+0400

2023-05-27T12:18+0400

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общество

мвд грузии

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии пополнила автопарк четырьмя новыми единицами автотехники, сообщает пресс-служба ведомства. Польская государственная противопожарная служба передала Службе ЧС Грузии три спасательных автомобиля. Одну современную пожарную машину немецкой фирмы "Магирус" служба управления чрезвычайными ситуациями приобрела на свои средства. Автомобили передали пожарно-спасательным службам Грузии, чтобы повысить качество реагирования на чрезвычайные ситуации. Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД продолжает процесс обновления инфраструктуры и автопарка. Запланированы поставки ряда техники и спецтехники, а также проекты по обновлению инфраструктуры, сообщают в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, мвд грузии, служба по управлению чрезвычайными ситуациями