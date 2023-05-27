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Фестиваль пива пройдет в столице Грузии
Фестиваль пива пройдет в столице Грузии
Цель мероприятия – превратить фестиваль пива в народный праздник 27.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-27T14:36+0400
2023-05-27T14:36+0400
2023-05-27T14:36+0400
анонсы
пиво
культура
грузия
новости
фестиваль
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Фестиваль пива пройдет в тбилисском саду Дедаэна 10 и 11 июня, говорится в сообщении организаторов. Цель мероприятия – превратить фестиваль пива в народный праздник, который объединит людей всех возрастов. "Пиво – это идентичность нашей страны, и общественность должна знать историю грузинского пива", – говорят организаторы. На мероприятии можно будет не только попробовать разные виды пива, но и развлечься: будут транслировать финал Лиги чемпионов, обещают музыку, спортивные активности, развлекательные мероприятия, ярмарку вещей ручной работы и многое другое. Посещение мероприятия свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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анонсы , пиво, культура, грузия, новости, фестиваль
анонсы , пиво, культура, грузия, новости, фестиваль
Фестиваль пива пройдет в столице Грузии
Цель мероприятия – превратить фестиваль пива в народный праздник
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Фестиваль пива пройдет в тбилисском саду Дедаэна 10 и 11 июня, говорится в сообщении организаторов.
Цель мероприятия – превратить фестиваль пива в народный праздник, который объединит людей всех возрастов.
"Пиво – это идентичность нашей страны, и общественность должна знать историю грузинского пива", – говорят организаторы.
На мероприятии можно будет не только попробовать разные виды пива, но и развлечься: будут транслировать финал Лиги чемпионов, обещают музыку, спортивные активности, развлекательные мероприятия, ярмарку вещей ручной работы и многое другое.
Посещение мероприятия свободное.