https://sputnik-georgia.ru/20230527/festival-piva-proydet-v-stolitse-gruzii-278060322.html

Фестиваль пива пройдет в столице Грузии

Фестиваль пива пройдет в столице Грузии

Цель мероприятия – превратить фестиваль пива в народный праздник 27.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-27T14:36+0400

2023-05-27T14:36+0400

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анонсы

пиво

культура

грузия

новости

фестиваль

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Фестиваль пива пройдет в тбилисском саду Дедаэна 10 и 11 июня, говорится в сообщении организаторов. Цель мероприятия – превратить фестиваль пива в народный праздник, который объединит людей всех возрастов. "Пиво – это идентичность нашей страны, и общественность должна знать историю грузинского пива", – говорят организаторы. На мероприятии можно будет не только попробовать разные виды пива, но и развлечься: будут транслировать финал Лиги чемпионов, обещают музыку, спортивные активности, развлекательные мероприятия, ярмарку вещей ручной работы и многое другое. Посещение мероприятия свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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анонсы , пиво, культура, грузия, новости, фестиваль