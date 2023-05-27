https://sputnik-georgia.ru/20230527/my-ne-prilagali-usiliy-mid-gruzii-o-vosstanovlenii-aviasoobscheniya-s-rossiey-278066142.html

Мы не прилагали усилий: МИД Грузии о восстановлении авиасообщения с Россией

Мы не прилагали усилий: МИД Грузии о восстановлении авиасообщения с Россией

Глава внешнеполитического ведомства прокомментировал одну из самых актуальных тем последнего времени – связь Грузии с Россией 27.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-27T16:00+0400

2023-05-27T16:00+0400

2023-05-27T16:00+0400

москва

тбилиси

илья дарчиашвили

ираклий гарибашвили

грузинская мечта

грузия

новости

авиасообщение россии и грузии

россия

мид грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/18/276087564_0:58:1281:778_1920x0_80_0_0_d221a786e6f87929b8697758c05c8b40.jpg

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Грузия не прилагала никаких усилий для восстановления прямого авиасообщения и безвизового режима с Россией, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отметил, что восстановление прямого авиасообщения является частью торгово-экономических отношений и никак не связано с политическими отношениями с Россией. Премьер-министр Грузии и лидеры правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в РФ и вынуждены летать на родину через третьи страны. По их словам, все решения властей исходят исключительно из интересов народа. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений: они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

москва

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

москва, тбилиси, илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили, грузинская мечта, грузия, новости, авиасообщение россии и грузии, россия, мид грузии