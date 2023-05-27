https://sputnik-georgia.ru/20230527/my-ne-prilagali-usiliy-mid-gruzii-o-vosstanovlenii-aviasoobscheniya-s-rossiey-278066142.html
Мы не прилагали усилий: МИД Грузии о восстановлении авиасообщения с Россией
Мы не прилагали усилий: МИД Грузии о восстановлении авиасообщения с Россией
Глава внешнеполитического ведомства прокомментировал одну из самых актуальных тем последнего времени – связь Грузии с Россией 27.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-27T16:00+0400
2023-05-27T16:00+0400
2023-05-27T16:00+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Грузия не прилагала никаких усилий для восстановления прямого авиасообщения и безвизового режима с Россией, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отметил, что восстановление прямого авиасообщения является частью торгово-экономических отношений и никак не связано с политическими отношениями с Россией. Премьер-министр Грузии и лидеры правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в РФ и вынуждены летать на родину через третьи страны. По их словам, все решения властей исходят исключительно из интересов народа. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений: они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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москва, тбилиси, илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили, грузинская мечта, грузия, новости, авиасообщение россии и грузии, россия, мид грузии
москва, тбилиси, илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили, грузинская мечта, грузия, новости, авиасообщение россии и грузии, россия, мид грузии
Мы не прилагали усилий: МИД Грузии о восстановлении авиасообщения с Россией
Глава внешнеполитического ведомства прокомментировал одну из самых актуальных тем последнего времени – связь Грузии с Россией
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Грузия не прилагала никаких усилий для восстановления прямого авиасообщения и безвизового режима с Россией, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.
В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.
"Ни в связи со снятием визовых ограничений, ни в связи с полетами мы не прилагали никаких усилий. Большего я сказать не могу, это данность", – сказал Дарчиашвили.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отметил, что восстановление прямого авиасообщения является частью торгово-экономических отношений и никак не связано с политическими отношениями с Россией.
Премьер-министр Грузии и лидеры правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в РФ и вынуждены летать на родину через третьи страны.
По их словам, все решения властей исходят исключительно из интересов народа.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений: они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).