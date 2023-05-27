https://sputnik-georgia.ru/20230527/prazdnik-sayat-novy-v-tbilisi-proydet-festival-vardaton-2023-278062438.html

Праздник Саят-Новы: в Тбилиси пройдет фестиваль "Вардатон 2023"

Праздник Саят-Новы: в Тбилиси пройдет фестиваль "Вардатон 2023"

Фестиваль-праздник "Вардатон" был основан 15 мая 1914 года, в день открытия памятника Саят-Нове 27.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-27T22:00+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Концерт "Вардатон 2023", посвященный известному тбилисскому народному поэту-ашугу Саят-Нове, пройдет в исторической части столицы Грузии 28 мая. Концерт состоится в районе Мейдани, на территории, прилегающей к армянской церкви Сурб Геворг, в 17:00. Мероприятие традиционно организует "Союз грузинских армян" при поддержке мэрии Тбилиси, Минкульта Армении, Тбилисского государственного армянского драматического театра имени Петроса Адамяна, а также Армянской Епархии. Фестиваль-праздник "Вардатон" (в переводе с армянского – "праздник роз") был основан 15 мая 1914 года в день открытия памятника Саят-Нове. В том году по случаю знаменательного события состоялось шествие и торжественная церемония открытия монумента. Представители общественности вышли на улицы с красными розами – "символом любви к поэту". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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